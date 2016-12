‘El gran dictat’ revelarà dilluns per què s’acaba

“El concurs que ens vol ajudar a tots plegats a destrossar una miqueta menys el català” dirà adéu dilluns als espectadors de TV3. El gran dictat oferirà el dia de Sant Esteve, a les 22.40, una edició especial en què reapareixeran sis dels 2.000 concursants que hi han participat en les més de 1.200 entregues que se n’han emès des que es va estrenar, el 19 de setembre del 2009. “Volíem acomiadar bé el programa i vam pensar que només amb tres concursants no n’hi hauria prou”, explica a l’ARA el presentador d’ El gran dictat, Òscar Dalmau. Per això, finalment es va optar per reunir tres dels guanyadors del pot (Pau Sabaté, Jenny Suk i Julià Hidalgo) i tres exconcursants que hi havien deixat “empremta”: l’Ana Adán, que és pallassa de professió; el David Adelantado, “que és un xòuman i està com una cabra”, i el Julian Brock, l’alemany que va guanyar un dels programes. Els concursants s’agruparan per parelles, però a cada prova només hi participarà un membre de cada equip. Els guanyadors donaran el premi de 6.000 euros a l’ONG que decideixin.

Però més enllà del concurs, el programa de dilluns, titulat L’últim gran dictat, explicarà el motiu (presumptament real) pel qual s’acaba el programa. “Quan m’ho pregunten, jo dic que s’han acabat les paraules del diccionari, que en part és veritat, perquè del quart o cinquè nivell no n’hi ha tantes. Algunes de l’última època ja havien sortit a les primeres temporades”, diu Dalmau. La versió que s’explicarà al programa, però, és una altra, i segons el presentador té a veure amb una timba de pòquer en què participen, entre d’altres, sor Lucía Caram.

El de la monja no serà l’únic cameo d’aquest especial: també hi sortiran el Mag Lari, Núria Solé, Manel Piñero, Anna Bertran i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Expliquem per què s’acaba el programa a través d’una història protagonitzada per aquests convidats. Tot comença amb una trobada de l’Òscar amb Carles Puigdemont en què li demana ajuda perquè no s’acabi el programa”, diu la directora d’ El gran dictat, Gemma Prat. Aquesta història avançarà en paral·lel amb el concurs, i alguns dels personatges apareixeran al plató.

D’aquesta manera, TV3 dirà adéu a un format, creat per Xavier Bosch, que ha passat pels caps de setmana, els migdies i els vespres de la televisió pública, i que en els seus set anys d’història ha tingut una mitjana de 200.000 espectadors i un 11% de quota de pantalla.

Ernest Benach treballarà al concurs ‘Tot o res’

A partir del 9 de gener, la franja prèvia al Telenotícies vespre l’ocuparà Tot o res, un nou concurs de preguntes i respostes presentat per Ares Teixidó que tindrà entre el seu equip de redactors l’expresident del Parlament Ernest Benach. El polític serà un dels encarregats d’escriure les preguntes i les possibles respostes que es plantejaran als concursants.

Produït, igual que El gran dictat, per Triacom Audiovisual, Tot o res enfrontarà en cada entrega un concursant candidat a endur-se el premi amb tres aspirants que opten a prendre-li el lloc. Per guanyar, els participants hauran de respondre correctament a una sèrie de preguntes de cultura general, organitzades per temàtiques i plantejades en diferents formats.