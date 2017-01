Qui ha escrit ‘Reinas’?

La 1 emet aquesta nit (22.40 h) el segon capítol de Reinas, la sèrie de José Luis Moreno sobre Elisabet I d’Anglaterra i Maria Estuard d’Escòcia. Però els espectadors que vulguin saber qui ha escrit la ficció s’hauran d’esperar fins al final del capítol: als crèdits inicials, on apareixen els principals noms de la producció -els responsables de la música, el muntatge, el vestuari, la fotografia, la producció executiva i la direcció, a banda dels actors-, els guionistes no hi són citats.

De totes maneres, fins i tot els que s’esperin a veure els crèdits finals és possible que tampoc no en treguin l’aigua clara. Entre la llarga llista de noms que apareixen un cop s’acaba l’episodi sí que hi ha els de dos guionistes: el mateix José Luis Moreno i Javier Muñoz. Però el sindicat de guionistes ALMA -que ha mostrat el seu descontentament per l’absència dels representants del seu gremi a l’inici del capítol- ha publicat a Twitter una fotografia de la portada del guió de la primera entrega de la sèrie on consten, al costat d’aquests dos noms, els de dos guionistes més: Harold Foster i Susan Bendrived.

El més sorprenent del cas, però, és que aquestes dues persones són, aparentment, inexistents. Al portal Imdb.com -la principal base de dades de l’àmbit audiovisual a internet- no hi apareix cap d’aquests dos noms. A Google sí que hi ha algun Harold Foster, però cap no sembla ser el que hauria ajudat Moreno a escriure Reinas. El més conegut és un autor de còmics canadenc que va dibuixar el personatge de Tarzan però que és mort des del 1982. Altres candidats són un crític d’art de Nova York i un geògraf londinenc, però ni rastre del suposat guionista. En el cas de Susan Bendrived encara hi ha menys sort: Google no té indexada cap persona amb aquest nom, i de fet no troba ningú que porti el cognom Bendrived.

Tot plegat ha generat rebombori a Twitter els últims dies, on diversos guionistes han mostrat la seva sorpresa davant de totes aquestes incoherències. El compte de Bloguionistas -una plataforma que agrupa professionals d’aquest sector d’arreu de l’Estat- fins i tot ha insinuat que els presumptes Foster i Bendrived haurien cobrat uns diners que, en realitat, haurien anat a parar a alguna altra butxaca.

Segons Moreno, però, es tracta d’acusacions sense fonament: “Són col·laboradors meus anglesos, que no són a Espanya i que es diuen com es diuen”, ha assegurat el ventríloc en declaracions al portal Vertele. Televisió Espanyola, per la seva banda, es manté al marge del debat i es limita a assenyalar que no ha intervingut “en la confecció de l’equip” de la sèrie. En qualsevol cas, a la fitxa tècnica de Reinas que es pot trobar a la web de TVE no hi ha cap referència als guionistes, ni tan sols als que sí que surten als títols de crèdit, Moreno i Muñoz. Tampoc no apareix el nom de cap guionista a la fitxa de Reinas a Imdb.com.

I la BBC?

La polèmica pel cas dels guionistes s’afegeix a diverses controvèrsies anteriors vinculades amb la sèrie, que amb el primer capítol no va convèncer l’audiència ni la crítica, malgrat que segons Moreno té un pressupost superior als dos milions d’euros per capítol -quatre cops més que Cuéntame, fins ara la sèrie més cara de TVE-. Entre aquests punts espinosos hi ha el fet que la cadena pública tirés endavant un projecte conjuntament amb José Luis Moreno, que deu més de 3,4 milions d’euros a Hisenda a través de dues de les seves productores, segons la llista de morosos que l’Agència Tributària va publicar a l’estiu. Com a empresa pública, la cadena estatal té prohibit per llei signar contractes amb persones o organitzacions que no estiguin “al corrent en el compliment de les obligacions tributàries”, però això no ha impedit que TVE s’associés amb Moreno a través d’una altra productora del seu grup, Crystal Forest, que no té cap deute pendent.

En realitat, la companyia que consta com a productora de la sèrie és Indiana Pictures, una societat amb seu a Madrid, en principi sense vinculació amb Moreno, que existeix des de fa 20 anys però que, segons consta a Imdb.com, fins ara no s’havia fet càrrec de cap producció audiovisual. Segons els crèdits dels capítols, Indiana Pictures -que no té cap presència a la xarxa- ha produït Reinas “en col·laboració amb Crystal Forest” i “amb la participació de RTVE”.

Enlloc no hi surt, en canvi, la BBC, la televisió pública britànica, malgrat que les seves sigles apareixen sovint vinculades a la producció. Els primers mitjans que es van fer ressò del projecte, el juliol del 2015, el presentaven com una “coproducció” entre TVE i la BBC, i aquesta informació s’ha anat reproduint des de llavors. Fins i tot alguns dels actors que participen a la ficció, com Raül Tortosa (que hi interpreta el príncep d’Eboli) o Viveka Rytzner (Mary Seton), fan constar als seus currículums penjats a internet que la cadena britànica està implicada en la sèrie, que compta amb molts actors britànics i s’ha rodat originalment en anglès.

Tot i així, quan TVE va presentar públicament la sèrie, el novembre passat, Moreno va assegurar que està “en negociacions” per vendre-la a la BBC, entre altres televisions internacionals. A la web de la cadena britànica és impossible trobar-hi cap referència a Reinas. Aquest diari es va posar en contacte ahir amb TVE i Crystal Forest per confirmar si la BBC ha participat d’alguna manera al projecte, però cap de les dues empreses no ho va poder aclarir.