Un hotel amb habitacions que t’escolten

Steve Wynn és un dels magnats que dominen el negoci dels casinos amb hotel a Las Vegas i Atlantic City, un negoci en el qual també havia participat l’imminent president nord-americà Donald Trump. A partir de l’estiu que ve, les 4.748 habitacions de l’establiment emblemàtic de Wynn a Las Vegas estaran equipades amb un altaveu connectat Echo d’Amazon, que els clients podran fer servir per controlar amb ordres de veu els llums, la climatització, les cortines i el televisor. Sembla una instal·lació ideal per afinar les funcions de l’assistent digital Alexa: la interfície verbal evitarà la molèstia d’haver de trobar tots els interruptors i comandaments el primer cop que arribes a una habitació d’hotel desconeguda, i com que l’abast inicial de les opcions disponibles és limitat -de moment no es podran fer compres a Amazon-, és molt probable que el sistema atengui les peticions a la perfecció, i així s’evitin les consultes habituals al telèfon de consergeria. Això sí, Amazon i Wynn hauran de donar garanties de privadesa: no fa gens de gràcia saber que tens un aparell escoltant tot el que dius i enviant-ho al núvol per poder-ho interpretar, i caldrà esborrar l’historial del dispositiu entre cada client i el següent.

Sigui com sigui, l’ús de la veu per interactuar amb les màquines sembla imparable. Els assistents de veu ja s’estan incorporant als cotxes i, segons la consultora Gartner, un 37% dels consumidors dels EUA i el Regne Unit fan servir la funció d’assistent de veu del seu smartphone -el Google Now dels Android, el Siri dels iPhone o el Cortana dels Windows- almenys un cop al dia, i d’aquí tres anys el 20% de les interaccions amb el mòbil es faran mitjançant ordres verbals. Si tens uns auriculars sense fil, actualment ja pots fer moltes operacions bàsiques del telèfon sense ni tan sols haver de buscar-lo. El problema és que aquests majordoms digitals només atenen ordres en anglès i, en el millor dels casos, espanyol, però no en català. En el món de la intel·ligència digital, els catalanoparlants serem ciutadans de segona classe.