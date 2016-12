2016: l’any de les noves sèries

LA TRIA DE MÒNICA PLANAS:

The young Pope

Perquè el segell de Paolo Sorrentino ha comportat la creació d’una sèrie atrevida i irreverent. A nivell d’imatge, The young Pope és una obra d’art televisiva. A nivell argumental ofereix elements per a la reflexió i la fascinació gràcies a la construcció d’uns personatges rodons i profunds. El càsting, la interpretació, el guió, la direcció, la fotografia i la realització són excel·lents.

Togetherness

És una sèrie menor si ens fixem en el pressupost i en l’ambició televisiva. Però és una petita joia dels germans Duplass i Steve Zissis, perquè conté molta veritat. A la segona temporada els personatges continuen evolucionant i creixent, i es manté l’habilitat per connectar amb els aspectes emocionals, vitals i existencials de l’audiència que voregi la quarantena. Capítols curts de consum fàcil i agraït.

LA TRIA DE JOSEP MARIA BUNYOL :

The night of

Ha ofert veritat en un gènere com el policial, habitualment tòpic. Ha sigut un plaer retrobar-se amb els guions gairebé documentals de Richard Price ( The wire ), que ha pogut plantejar els vuit episodis com una novel·la. John Turturro, en el paper heretat del difunt James Gandolfini, i Riz Ahmed, ara en primera línia per l’estrena de Rogue one, componen uns personatges molt creïbles.

Halt and catch fire

Les converses farcides de tecnicismes no han de ser un obstacle si a la vegada se’ns mostra l’ànima complexa d’uns personatges refugiats darrere les màquines. Els quatre últims capítols han sigut la millor mostra, i la més esgarrifosa, de com funciona la cultura empresarial (i política) moderna. A més, Mackenzie Davis demostra de nou que és una actriu amb futur.

LA TRIA D'EULÀLIA IGLESIAS:

Fleabag

En la seva minisèrie sobre les tribulacions d’una dona de trenta-i-tants al Londres d’avui dia (el negoci cuqui que no acaba de rutllar, l’enèsim trencament amb la parella, l’enemistat amb la dona artista del pare, els conflictes amb el marit de la germana, l’enyorança d’aquella amiga especial, etc.), l’actriu i guionista Phoebe Waller-Bridge ofereix una visió de la condició femenina que resulta d’allò més hilarant, intensa i alliberadora.

Orange is the new black

La quarta temporada d’ Orange is the new black confirma la ficció seriada com el format democràtic per excel·lència. Pocs títols poden presumir de plasmar tan bé la diversitat cultural i els reptes d’un col·lectiu heterogeni (en la raça, l’edat, la sexualitat, la classe social...) com la sèrie de Kohan. Aquesta temporada ha esdevingut un mirall perfecte de les derives de la societat nord-americana contemporània.

LA TRIA D'ÀLEX GUTIÉRREZ:

Stranger things

Aquells que de petits s’hagin explicat una història de por en una tenda de campanya il·luminats per una llanterna entendran el quid d’aquesta sèrie: una història de terror (suau) que transporta als 80, allà on els Goonies conviuen amb Stephen King. Solvència narrativa i uns joves actors molt ben escollits fan que Stranger things transcendeixi la categoria d’entreteniment d’estiu.

American crime

Un prodigi de guió i interpretació, capaç d’abordar qüestions socials de primer ordre -el bullying, el racisme...- sense caure en el to alliçonador o el pamflet. Ho fa, a més, des de la complexitat i evitant el maniqueisme, tot i que conté una feroç crítica al sistema privat d’escoles dels Estats Units. A més, no cal haver vist la primera, ja que cada temporada és completament autònoma.

LA TRIA DE NÚRIA JUANICO:

Billions

Explorar les entranyes del sistema financer sense caure en la pedagogia fàcil ni en el discurs de bons i dolents és tot un mèrit. Billions no només ho ha aconseguit, sinó que ho ha fet amb elegància i comoditat. Damian Lewis i Paul Giamatti construeixen una dualitat complexa i absorbent que trenca les fronteres del thriller i juga hàbilment amb els clixés. En aquesta jungla d’egos i ambició, Maggie Siff brilla amb una interpretació excepcional.

Happy valley

Malgrat la pluja de bones crítiques que van caure-li en la primera temporada, Happy valley demostra que sap pair l’èxit sense perdre valor. Sarah Lancashire encapçala un repartiment sensacional que transmet minuciosament les esquerdes i les parts més fosques de l’ànima humana. Amb una segona temporada punyent i rodona, la sèrie de la BBC es corona com un dels drames policials per excel·lència.