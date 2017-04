El nou llibre de Carles Capdevila, la setmana que ve amb l’ARA

Des del naixement de l’ARA, el 28 de novembre del 2010, Carles Capdevila ha publicat a les pàgines del diari més de 2.000 articles, en què reflexiona sobre els petits i els grans temes de la vida des d’una perspectiva íntima i personal. Són textos basats, sovint, en experiències vitals -actuals o del passat-, en anècdotes o en comportaments observats en persones del seu entorn, a partir dels quals es pregunta sobre les dificultats del dia a dia i les contradiccions de la condició humana. Ara Capdevila ha seleccionat 130 d’aquestes columnes, publicades sota l’epígraf I aquí, i les ha recopilat al llibre La vida que aprenc, que acaba de sortir a la venda i que des de dijous fins diumenge de la setmana que ve es podrà aconseguir amb l’ARA per un preu de 16 euros.

L’obra és un reflex del pensament del director fundador de l’ARA, de les seves passions i obsessions, de l’optimisme vital de què fa gala i de la seva manera d’entendre el periodisme, amb què reclama més atenció per la vida de les persones, més enllà de les grans notícies que marquen l’actualitat. Així, les relacions personals, l’educació, la salut, el valor de l’esforç i el compromís personal per millorar els aspectes menys satisfactoris de la realitat són alguns temes recurrents en aquest recull. El mateix títol del llibre transmet la voluntat de l’autor d’aprendre i extreure noves conclusions a partir de l’observació detallada de la vida quotidiana. “Prou sé que la vida s’aprèn vivint-la, sovint a patacades, però mirar d’endreçar els aprenentatges per escrit els consolida”, diu Capdevila al pròleg de l’obra.

La vida que aprenc, editat per Arcàdia, s’estructura en cinc capítols. A La mirada íntima l’autor ressegueix la seva vida, des dels records d’infantesa més intensos fins als moments més durs que ha hagut d’entomar des de l’estiu del 2015, quan li van diagnosticar un càncer. Ser i fer és un elogi a les persones que “s’arremanguen”, que actuen en comptes de parlar i que contribueixen a canviar el món. A la tercera part, titulada Petites revolucions, assenyala algunes incongruències de la societat actual i alguns dels aspectes més decebedors del món on vivim, i convida a corregir-los. Els amics, la família i les persones de qui val la pena envoltar-se són els protagonistes del quart bloc del llibre, En bona companyia. I finalment, Eduquem les criatures reuneix alguns dels nombrosos articles que Capdevila ha dedicat al món de l’educació, un dels temes que més l’interessen i al qual ha dedicat llibres ( Parir amb humor ), programes de ràdio ( Eduqueu les criatures ) i de televisió ( Qui els va parir ) i, més recentment, l’exitosa conferència-monòleg Educar amb humor.

El periodista assegura que, després de “triar, revisar i reescriure” els 130 textos que formen el recull, ha sortit “un llibre molt personal”, del qual, diu, està “content”.

L’ARA publicarà demà l’entrevista que Antoni Bassas ha fet a Carles Capdevila amb motiu de la publicació de La vida que aprenc. En aquesta conversa, el director fundador de l’ARA parla sobre alguns dels articles que formen el recull i del que ha après escrivint-los. “Quan escrius des del cor arribes al cor de la gent. Jo he fet molts articles que han intentat ser racionals, argumentats. Però alguns articles han sortit més del cor, de la necessitat de compartir algunes coses. I hi ha una conclusió bastant elemental que és que quan sembla que parles més de tu, és quan més parles de l’altre”, reflexiona Capdevila. Durant l’entrevista, el periodista també s’atura en aspectes com el “masclisme” que impregna els poders o la defensa d’una medicina “més humanitzada”. “Una vegada em vaig posar a plorar perquè en el moment que em feia mal una persona em va posar la mà sobre la meva mà”, explica.

Acte de presentació amb subscriptors de l’ARA

Carles Capdevila presentarà públicament dilluns el llibre La vida que aprenc en un acte exclusiu per a subscriptors d’aquest diari. L’Auditori AXA de Barcelona acollirà, a partir de les 19.30, una conversa entre Antoni Bassas i el director fundador de l’ARA en què parlaran sobre l’elaboració del llibre i intercanviaran impressions sobre alguns dels articles que recull i sobre les conclusions a què Capdevila ha arribat escrivint-los.

A més, el periodista oferirà el monòleg Viure amb humor, en què analitza, amb un to irònic, alguns dels aspectes més absurds de la societat actual, reflexiona sobre la força dels petits gestos individuals i convida a actuar per contribuir a transformar situacions que sovint són injustes. Abans de començar l’acte es podrà comprar el llibre i Capdevila el dedicarà als assistents que ho demanin.

Les entrades per a l’acte es van exhaurir en només dos dies, però dimarts es podrà llegir a l’ARA una crònica que en recollirà els moments més destacats.