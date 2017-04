Una partida de pòquer entre quatre restauradors

TV3 estrena aquest dijous, a les 22.35, Joc de cartes, un programa a mig camí entre el concurs i el reality que enfronta cada setmana quatre restaurants, d’una mateixa zona i amb alguna característica en comú, per determinar quin ofereix una millor experiència. Els locals, però, no són valorats per un jurat independent sinó pels mateixos concursants, que comparteixen un àpat en cadascun dels restaurants rivals i els han de posar nota. El presentador és Marc Ribas, el conductor de Cuines, que també puntuarà els establiments.

A l’hora de valorar la qualitat dels restaurants no es tenen en compte només els plats, sinó que s’avaluen cinc aspectes diferents: el local, la cuina, el menjar, el servei i el preu. Cadascun d’aquests apartats té el mateix pes a l’hora de determinar la nota final de l’establiment. Per això, abans de menjar-hi, els tres contrincants poden passejar per la sala i xafardejar dins de la cuina. Tot seguit s’asseuen a taula, acompanyats del presentador, i són atesos pel seu rival. Quan han acabat i els han portat el compte, és el moment perquè cadascun d’ells, en secret, posi una nota del zero al deu a cadascun dels cinc aspectes a valorar.

Cap dels participants no sap, fins al final de tot, quines notes li han posat els seus rivals ni quin és el nivell d’exigència de la resta de participants. D’aquesta manera, el programa es converteix en una mena de partida de pòquer en què, més enllà de la qualitat dels restaurants, entra en joc l’estratègia de cada concursant, que sap que com més punts doni als altres locals més difícil li serà a ell emportar-se el premi, consistent en un xec de 5.000 euros per invertir en el restaurant. El director del programa, Òscar Nogueira, explica que l’únic que demanaven als concursants és que les notes fossin “coherents” amb els comentaris, positius o negatius, que haguessin fet durant l’àpat. “Han jugat molt bé, han sigut justos”, assegura.

En aquest sentit, la relació que es va construint entre els concursants a mesura que avança el capítol també té un pes rellevant en el muntatge, que juga a mostrar les tensions i complicitats que s’estableixen entre ells i hi busca un punt d’humor. “Hi ha emocions soterrades. S’intueix un mar de fons entre ells, però no esclata res”, diu Carles Torras, director de continguts de Magnolia, la productora del format, que per primera vegada col·labora amb TV3.

Un cop visitats els quatre restaurants és el moment que els concursants coneguin les puntuacions que els han donat els seus rivals. La classificació, però, encara és provisional, ja que queden pendents les notes de Ribas. Aquests punts s’han de sumar als altres per obtenir el resultat definitiu, però es mantenen en secret fins a l’últim moment. Amb aquesta incògnita, els concursants comparteixen un viatge en una furgoneta amb finestres opaques que els condueix fins a l’establiment guanyador. En el moment de baixar del vehicle descobreixen, igual que els espectadors, qui s’endú el premi.

Segons Nogueira, amb Joc de cartes TV3 fa “un pas endavant” en entreteniment, per diversos motius. D’una banda, perquè s’han buscat concursants “transgressors”. De l’altra, pel tractament de la imatge, que s’ha “cuidat molt” per aconseguir un format amb “molt ritme”, que cridi l’atenció del públic jove “sense expulsar-ne cap altre”. I finalment pel to, ja que s’ha potenciat el vessant de reality del programa, un gènere al qual fins ara TV3 havia girat l’esquena. “Hi ha la dosi justa que ens podíem permetre”, assegura el director del programa.

L’espai, d’una hora de durada, es basa en My restaurant rocks, un format que s’ha emès en diversos països europeus. Ten va portar a Espanya la versió original alemanya.

Tretze capítols i dues entregues especials

La primera entrega del programa enfrontarà demà quatre restaurants de Tarragona que estan situats entre restes de l’antiga ciutat romana. Altres capítols se centraran en l’arròs del delta de l’Ebre, la cuina d’alta muntanya de la Vall de Boí o els restaurants romàntics de Girona. Després de 13 episodis de competició recorrent el territori català, la temporada es clourà amb dos especials: al primer vuit exconcursants visitaran el restaurant de Marc Ribas, i l’altre serà un resum dels moments més destacats del programa.