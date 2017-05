La robòtica centra la 15a edició de la Festibity

La Festibity, la trobada anual del sector de les tecnologies de la informació, estava ahir d’enhorabona. Celebrava dues xifres rodones: d’una banda, la 15a edició de l’acte, i, de l’altra, els 40 anys d’història de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC, impulsora de la iniciativa. Per això, la jornada va voler reivindicar el talent tecnològic i la seva aplicació en la robòtica, un dels elements més representatius de fins on ha arribat la innovació en el sector de les TIC.

Per parlar de mecanismes per captar i retenir el talent, la Festibity va rebre Xavier Sala i Martín, encarregat de fer la ponència central de l’acte. L’economista va demanar que les empreses no matin les iniciatives dels seus treballadors, i va recordar que el 72% de les idees per a nous negocis neixen d’ells. “No entenem gaire bé què és la innovació, ho confonem amb l’R+D”, va explicar.

Robots, el futur de les TIC

Com a demostració de fins on ha arribat la innovació en les TIC, la jornada va comptar amb tres robots: el Pepper i dos Promobots. El primer va tenir un paper protagonista en la gala, actuant com a ajudant del mestre de cerimònies i ballant al so del grup musical que va amenitzar l’acte. Els altres dos van ser els encarregats de rebre els assistents a l’entrada de la festa. A través de la interacció amb els Promobots, els visitants podien consultar les activitats de la jornada. A més, els robots els escanejaven la cara per poder identificar-los posteriorment.

Segons va explicar Pablo Medrano, conseller delegat de Casual Robots, empresa responsable d’aquests aparells, el Promobot representa el futur de la robòtica. Medrano assegura que, tot i que el Pepper és un dels robots més coneguts (va ser el primer amb forma humanoide fet en sèrie), el Promobot és un model més evolucionat. Treballa amb Google i està connectat al núvol. A més, té capacitat per reconèixer les persones i identificar els seus estats d’ànim. Entre les seves habilitats hi ha la traducció a 250 llengües diferents i la possible integració de sistemes de pagament.

Més enllà de reflexionar sobre el futur del sector, la Festibity va voler reconèixer la feina d’alguns dels professionals de les TIC. Durant la gala es va lliurar la menció FIB a Ramon Nonell, secretari del centre docent de la UPC i professor d’estadística i matemàtica. Comando D, un projecte intern de Telefónica, va recollir la menció a la iniciativa TIC. Es tracta d’una incubadora de noves idees per al canvi digital en la qual participen els treballadors de la companyia. L’objectiu és potenciar i retenir el talent de l’empresa.

La menció FiberEmprenedors va anar a parar a Toni Juan per Metempsy, empresa fundada el 2014 que ofereix assessoria en arquitectura informàtica, és a dir, en el disseny conceptual i estructural d’ordinadors. La menció honorífica va ser per a Rafael Macau, director d’estudis de la UOC. La gala va reconèixer la seva feina com a responsable de sistemes informàtics del Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona 92.