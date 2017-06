La segona temporada d' 'Stranger things' explorarà el passat d'Eleven

Stranger things, la sèrie revelació del passat estiu, aprofundirà en el passat d'Eleven durant la segona temporada, que s'estrenarà el 31 d'octubre a Netflix. D'aquesta manera, els creadors de la sèrie, els germans Duffer, asseguren el retorn del personatge interpretat Millie Bobby Brown, el futur del qual va quedar en suspens en el final de la primera temporada. “Ens endinsarem més en la vida dels personatges més joves”, ha revelat Shawn Levy, productor executiu, que també afegit que combinaran les històries amb els ensurts.

En un acte celebrat a Los Angeles per promocionar la ficció de cara als pròxims Emmy, els creadors, els germans Duffer, han explicat que els nous capítols tindran més dosis de por. “És una mica més gran i apujarem el terror. Hi haurà més personatges i els hi dedicarem més temps”, ha detallat Matt Duffer.

A banda de centrar-se en els nens protagonistes, la nova temporada, que seguirà explotant l'estètica nostàlgica dels vuitanta, també mostrarà un triangle amorós i el passat del xèrif Jim Hopper , interpretat per David Harbour