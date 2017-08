Mentides i proves falses a Antena 3

Dimarts, a l’edició del migdia d’ Antena 3 Noticias, quan informaven de l’operatiu dels Mossos d’Esquadra a Subirats on van abatre Abouyaaqoub, una imatge inserida cridava poderosament l’atenció. La veu en off deia: “ Este era el cinturón con falsos explosivos que portaba Younes antes de ser abatido por los Mossos ”. I ensenyaven una fotografia d’un cinturó de fabricació casolana: una tira de pell amb tot d’ampolles enganxades i folrades amb cinta aïllant platejada. Al costat del cinturó s’hi veia un fragment d’un regle, d’aquells que es posen en les fotos de les proves policials per determinar les proporcions de l’objecte. Antena 3 va sobreposar una marca d’aigua amb el seu logotip a la foto, com si fos una exclusiva de la cadena.

La imatge provocava estranyesa per dos motius. D’una banda, perquè, tractant-se d’una prova policial, aquella foto no era a l’abast de cap altre mitjà de comunicació. I, de l’altra, perquè aquell cinturó amb els farcells coberts de cinta aïllant provocaven un cert déjà-vu televisiu. No feia gaire temps que aquella imatge ja l’havíem vist en múltiples mitjans de comunicació però en un altre context. Una recerca senzilla demostrava l’engany d’ Antena 3 Noticias. Aquella mateixa foto, que feien passar com el cinturó fals d’Abouyaaqoub, era, en realitat, una fotografia que va difondre Scotland Yard als mitjans l’11 de juny després de l’atemptat del dia3 al Pont de Londres i a la zona de Borough Market. De fet, aquella mateixa fotografia la va utilitzar en el seu moment Antena 3 Noticias per informar d’aquells atemptats a Londres. No és que la foto s’hi assemblés, o el cinturó estigués fabricat amb el mateix sistema. És que la foto era la que vam veure feia deu setmanes, però reutilitzada en un nou context informatiu. La veu en off, insisteixo, especificava que el cinturó de Younes era el que apareixia a la imatge i la van posar fins a dues vegades en el vídeo. Un cinturó que en realitat havien utilitzat els terroristes de Londres asseguraven que pertanyia al terrorista abatut a Subirats.

Més enllà de mentir als espectadors, demostra el que són capaços de fer alguns serveis informatius per simular una exclusiva. Les pautes d’actuació del jihadisme als seus soldats acaben servint perquè el pitjor periodisme jugui a intercanviar imatges d’un atemptat a un altre, com si, al capdavall, tots fossin iguals.

No és la primera vegada que Antena 3 falseja el contingut de les seves imatges. Deveu recordar el cas de fa més d’un any en què van utilitzar una periodista de València fent-se passar per una turista que no comprenia la senyalització del trànsit en català. Aquella vegada, els responsables d’ Antena 3 Noticias no es van disculpar. Dubto molt que ho facin ara.