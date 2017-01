Propòsit per al 2017: dieta de notícies variada

NO VA SER UN ESTUDI MÉS, aquell de la Universitat de Stanford: el 82% dels joves que hi van participar (eren més de 7.000) no sabien distingir entre un contingut patrocinat i una notícia real. Diguem en descàrrec de les xarxes socials que la ignorància, la credulitat i la propaganda no són una creació seva sinó atributs i eines de les quals els poders porten segles abusant per mantenir-se a través de les tecnologies disponibles en cada moment. Qui trenca l’engany i s’acosta a la veritat és la premsa en una societat democràtica, sempre que faci la seva feina amb honestedat. Primera recomanació, doncs: no es refiï d’una informació sense la firma d’un periodista o d’una capçalera. I quan llegeixi, escolti o vegi un mitjà, confiï però verifiqui. Compari. És el mateix que per a la dieta alimentària: menjar sa és menjar variat. I llegeixi el 'Pareu màquines'.