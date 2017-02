Les Tres Xemeneies, l’últim gran reducte sense urbanitzar al litoral

El mateix any en què Barcelona celebra el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, i per tant, de la seva gran obertura al mar, Sant Adrià de Besòs ha de decidir el futur de les Tres Xemeneies i de les 28 hectàrees disponibles que les envolten, l’última gran extensió de sòl sense edificar al litoral de l’àrea metropolitana.

Fa sis anys, des de l’abril del 2011, que la central tèrmica va deixar de funcionar, però la seva estructura continua allà. De fet, l’any 2008 els veïns van votar en referèndum mantenir-la. Tot i que amb una baixa participació, el 80% dels participants va dir sí a les Tres Xemeneies.

La tèrmica i les xemeneies són una icona de la ciutat i del seu passat industrial. La propietat dels terrenys se la reparteixen Endesa (42%), Banco Santander (28%), l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (15%) i el Consell Comarcal del Barcelonès (15%).

A finals de març de l’any passat Sant Adrià va declarar la infraestructura Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), cosa que obligava el propietari, Endesa, a garantir-ne el manteniment. Uns dies més tard, la companyia elèctrica va cedir de manera “anticipada i gratuïta” la propietat de l’edifici al consistori adrianenc. Es calcula que el cost de mantenir-lo és d’uns 400.000 euros anuals, una quantitat inassumible pel municipi, que és el més petit del front litoral amb 37.000 habitants i un pressupost que no arriba als 40 milions d’euros. Per això, tot i que l’Ajuntament encara no ha respost a l’oferta, tot sembla indicar que la rebutjarà, i l’elèctrica no decidirà què vol fer amb la parcel·la del litoral fins que no tingui una resposta oficial del consistori sobre l’edifici.

És imprescindible que la transparència envolti el procés de presa de decisions sobre el futur del terreny i de la infraestructura, i que impliqui els veïns de Sant Adrià. A més, la remodelació de la zona pot suposar una oportunitat per obrir aquesta part del litoral als ciutadans. També és l’ocasió per fer-hi habitatge social i equipaments públics, i alhora és el moment de poder generar activitat econòmica de qualitat, per exemple, amb allotjaments turístics que descongestionin la saturada Barcelona i suposin recursos per a Sant Adrià. La ubicació és la ideal, davant del mar, i el moment és l’oportú.