23/02: Cebrián i ‘cierra España’

JUAN LUIS CEBRIÁN ha fet unes declaracions demanant mà duríssima contra el sobiranisme català. Han sorprès -tot i que hi havia prou indicis previs- perquè les hauria pogut fer exactament iguals, o potser una mica menys agressives, qualsevol representant de l’ala més dura del PP. Sorprèn com les dues Espanyes, la regeneracionista i la conservadora, que s’enfronten agrament en tants temes, arriben a competir amb entusiasme a l’hora d’abraçar-se a la mateixa concepció d’Espanya, la idea en totes dues direccions de l’ antes roja que rota. Sorprèn com l’Espanya regeneracionista acaba assumint una concepció nacional, metafísicament unitarista i uniformista, de la qual té el copyright i el benefici l’Espanya conservadora. Potser per això l’Espanya regeneracionista sempre acaba perdent les batalles, perquè les juga en el territori de l’adversari. El regeneracionisme espanyol no ha acabat d’entendre mai allò que és obvi per a molts (i no tan sols sobiranistes): que la veritable regeneració de fons d’Espanya passava (potser ja no hi és a temps) per l’assumpció sincera de la seva realitat plurinacional. I en un estat democràtic, quan diverses persones decideixen viure juntes és perquè volen estar juntes, no perquè se les obliga.