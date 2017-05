6/05: Centre / Centro

NO CREC QUE CAP conductor castellanoparlant s’hagi perdut mai per Esplugues perquè no ha sabut interpretar una indicació que deia “Centre ciutat”. No crec tampoc que hi hagi hagut cap accident perquè algú no hagi entès el text (normalment escàs) d’un senyal de trànsit perquè estava escrit en català. Vull dir que l’argumentari a favor de posar en castellà aquests senyals a Esplugues no crec que pugui ser que en català no s’entenen. No crec que aquesta obligació sigui la solució a un problema pràctic dels conductors, ni tan sols a una qüestió de drets. És una decisió política, més aviat testosterònica, per raons polítiques, que tenen a veure amb la visualització del poder: a veure qui mana aquí. En el fons, tots els arguments a favor d’aquesta decisió remeten al de tota la vida: “ Porque estamos en España”. I la concepció de l’Estat i de la nació del nacionalisme espanyol és que a Espanya tot s’ha de fer en espanyol. No és ni tan sols una defensa política de la unitat d’Espanya, sinó d’una determinada concepció d’Espanya: seria possible teòricament creure en un únic Estat i no tenir aquesta idea lingüísticament uniformista i jeràrquica. Només un exemple: oi que seria absurda la frase “Com que som a Suïssa, els senyals de trànsit han d’estar en suís”?