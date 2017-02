8/02: La llei és el problema

ALGUNS PARTITS I MITJANS acusaven els qui dilluns érem davant dels jutjats de Barcelona de voler pressionar els jutges per modificar una sentència. S’equivocaven. Si més no, per la part que em toca. De jutges n’hi ha de millors i de pitjors i les sentències poden ser més o menys encertades. Però els jutges apliquen les lleis que promulga el legislador. I molts dels qui érem allà dilluns el que manifestàvem era la nostra perplexitat perquè es pugui jutjar algú per haver promogut una consulta ciutadana, per haver preguntat a la gent què pensa. Si la llei porta a això, a impedir que la gent pugui manifestar el que pensa i el que vol pacíficament, votant, tenim un problema amb la llei. No amb els jutges. Que és una llei democràtica, perquè la va aprovar la majoria del Parlament espanyol? La democràcia és el criteri de la majoria, però també el respecte a la minoria. La majoria no pot impedir l’expressió de la minoria (que, a més, resulta que és majoria en el seu territori i que està opinant precisament sobre el futur d’aquest territori!). La manifestació protestava per una llei que ens sembla injusta i absurda (i això s’hi val!). Perquè si les conseqüències de la seva aplicació són injustes i absurdes, llavors el problema és a la llei.