175.000 majors de 65 anys viuen sols a Catalunya sense desitjar-ho

Segons les dades de l’entitat Amics de la Gent Gran, a Catalunya hi ha 294.400 persones majors de 65 anys que viuen soles, de les quals unes 175.00 ho fan sense desitjar-ho. Moltes d’aquestes persones passen les festes de Nadal en soledat, sense cap visita, sense cap àpat en família i sense regals.

“Moltes de les persones grans amb qui tractem ens diuen que els agradaria adormir-se el 24 de desembre i despertar-se el 6 de gener”, diu Albert Quiles, director de la fundació Amics de la Gent Gran, l’entitat més gran a Catalunya que lluita contra la soledat de la tercera edat. L’entitat, que té 1.244 usuaris en nou comarques i assegura que té una llista d’espera d’un centenar de persones més, alerta que la soledat no desitjada desemboca en depressions i en pèrdua d’il·lusió per la vida. Detectar la soledat és difícil, però poca gent gran viu sola de manera voluntària. Ho fan perquè han perdut la parella, no tenen més família o la que tenen no pot o no se’n vol fer càrrec.

Una altra dada reveladora és que només un 1,2% dels usuaris d’aquesta associació disposen de correu electrònic. La bretxa digital és un altre dels greus problemes que aïllen la tercera edat i la deixen atrapada en el seu domicili, ja que no es pot informar de les activitats que té al seu abast per sentir-se més acompanyada.

És responsabilitat de les administracions dotar els més grans d’eines tan eficients per al seu benestar físic com ara la teleassistència, però calen més esforços per detectar i combatre el malestar psicològic que es deriva de l’aïllament social, no només durant les festes de Nadal sinó tot l’any. I per aconseguir-ho cal que s’hi impliqui i hi col·labori activament tota la societat. Una societat progressa quan vetlla per la seva gent gran i s’enriqueix amb les seves experiències i coneixement; quan no es preocupa només de pal·liar les seves necessitats físiques, sinó també les emocionals.

Una altra dada alarmant, segons el ministeri d’Ocupació, és que gairebé cinc milions de jubilats a Espanya, la meitat dels pensionistes, cobren per sota del salari mínim interprofessional, és a dir, menys de 707 euros al mes. Set de cada deu són dones, cosa que s’explica per les pensions de viudetat. És a dir, no només estan soles de manera involuntària, sinó que a més estan empobrides.