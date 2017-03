5/3: Dos llibres blancs

PARLANT davant d’uns periodistes amb un amic partidari de poder votar sobre la independència de Catalunya, i disposat més aviat a votar-hi en contra, coincidíem que és clau que el votant d’aquest referèndum estigui informat, que no hi vagi enganyat. En aquest sentit, ell reclamava que s’edités un llibre blanc, com es va fer a Escòcia, explicant totes les conseqüències de la independència, i no només els escenaris més optimistes, sinó també els més pessimistes. Hi vaig estar totalment d’acord. Però vaig demanar que no s’edités un llibre blanc sinó dos. Un per veure totes les conseqüències possibles de la independència, i un altre per veure totes les conseqüències possibles de la no independència. I, també en aquest cas, incloent-hi no tan sols els escenaris més amables sinó també els més hostils. No és el mateix votar a favor de la independència d’una Catalunya que es quedés a la Unió Europea que d’una Catalunya que en fos exclosa. Però tampoc no és el mateix votar a favor de la permanència de Catalunya en una Espanya amb un pacte fiscal (compatible amb la unitat de l’Estat, com es veu a Euskadi) que en una Espanya ferotgement centralitzadora. Vot informat de totes les conseqüències possibles. De les de marxar. De les de quedar-se.