La resposta sempre és “no”

EL PP RESPON A LA CARTA de Puigdemont i Junqueras: no es pot parlar del que no es pot demanar, com ara el referèndum. Però és igual. Si Catalunya plantegés un nou sistema de finançament li contestarien que tampoc no se’n pot parlar perquè el seu sistema va amb el de catorze comunitats més. I fa deu anys, amb l’Estatut, la resposta del PP va ser que tampoc se’n podia parlar: “Per descomptat, Catalunya és important per pes demogràfic i econòmic, per història i cultura, però m’és igual que l’Estatut vingui de Barcelona o de qualsevol altra autonomia. La distància entre l’Estatut i la Constitució és tan abismal que qualsevol acoblament resulta impossible” (final de la cita de Rajoy). Però si no es pot fer ni una llei de pobresa energètica!