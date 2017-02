El 6-F: la mobilització prèvia al judici

En aquest vídeo es resumeix com arrenca el 6-F des de les 06.00 h, amb els primers autocars que van en direcció a Barcelona, fins que els encausats pel 9-N entren al palau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Davant del Palau de la Generalitat ja hi havia mostres de suport des de les 07.00 h. Un cop el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acabat el discurs ha sortit juntament amb els encausats, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, fins al TSJC, on els esperaven més de 40.000 persones per defensar la consulta del 9-N.