Aguirre se sent "commoguda" per la detenció de González i afirma que serà un "disgust" per ella si es confirmen les acusacions

Esperanza Aguirre testifica en el judici del cas Gürtel l'endemà de l'operació contra la corrupció a la Comunitat de Madrid, que ha acabat amb més d'una desena de detencions, entre les quals les de la seva mà dreta i successor a la presidència de la Comunitat, Ignació González, que ha passat la nit en dependències policials. Abans de començar la seva declaració a l'Audiència Nacional, Aguirre ha estat entrevistada a la COPE, on s'ha mostrat "commoguda" per la detenció de González. "Si ho ha fet, li puc assegurar que és un disgust i em deixa veritablement commoguda. Si no ho ha fet, si és innocent, també em commou el calvari que està passant", ha indicat.

Ignacio González ha estat imputat dels delictes d’organització criminal, prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, frau, falsedat documental i corrupció en els negocis, per un suposat desfalc de 35 milions d'euros en l'empresa d'aigües de la Comunitat de Madrid. Aquest dijous, però, Aguirre declara per un altre cas de corrupció que afecta al PP madrileny (i estatal), el Gürtel. Un cas que ella assegura que va contribuir a fer aflorar. "Jo vaig destapar el Gürtel", assegurava a l'Assemblea de Madrid l'any 2010.

En l'inici de la seva declaració com a testimoni, l'expresidenta madrilenya ha explicat al jutge que ella no s'encarregava de l'organització dels actes en els que participava i ha negat cap tracte de favor a Alberto López Viejo, exdiputat a l'Assemblea de Madrid, exconseller de la Presidència de la Comunitat i responsable de l'organització de nombrosos actes del PP i del govern autonòmic.