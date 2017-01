Així tracten el català les webs de les institucions espanyoles

Dos dies després que la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, s'escandalitzés per la decisió del govern de Donald Trump d'eliminar el castellà de la web de la Casa Blanca, Mariano Rajoy va comentar aquest fet i el va comparar amb la política lingüística de Catalunya. "A mi m'agradaria que la web de la Generalitat també estigués traduïda al castellà", va afirmar, "entre altres coses perquè a Catalunya hi viuen més de 7 milions de persones que també parlen castellà, i a altres llocs d'Espanya importen les decisions que adopti la Generalitat".

Evidentment, el president del govern espanyol ignorava que la web de la Generalitat també està en castellà, igual que pràcticament totes les pàgines de les institucions públiques i de l'administració catalanes, llevat de la del Govern, que només està en català i anglès (en canvi, la presència de l'aranès a les pàgines oficials catalanes és més arbitrària). Per a Susana Díaz, el fet que s'eliminés el castellà de la web de la Casa Blanca "és un menyspreu intolerable a la segona llengua dels EUA". Però la realitat és que les llengües cooficials tenen una presència residual a les pàgines oficials de l'Estat.

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat (AGE), que va entrar en vigor el 2013, estableix que s'han de traduir a les llengües cooficials els menús de navegació de la pàgina d'inici, així com els textos d'ajuda de cada menú, l'avís legal i el mapa web, la qual cosa la majoria de les pàgines compleixen. Com és lògic, però, això no és gaire útil a l'usuari si la major part dels continguts que s'hi publiquen estan en castellà. La guia recomana, també, que es tradueixin "tots els continguts dels lloc web a totes les llengües cooficials d'Espanya en la mesura que sigui possible, d'acord amb el nivell d'ús, les especificitats dels serveis prestats i els recursos de què es disposi".

Fonts de la Secretaria de Presidència de l'Estat, apunten que el "desig" del govern espanyol és poder traduir tots els continguts, però això, com veurem a continuació, no s'ha fet. El motiu, segons la seva versió, és una manca de pressupost, donat l'elevat cost que suposaria pagar la traducció de totes les pàgines a les quatre llengües oficials. Un cost que es dispara si es té en compte, assenyalen des de Presidència, que l'administració de l'Estat no disposa en el seu cos de treballadors d'assessors lingüístics o traductors de les llengües cooficials que puguin realitzar o supervisar aquesta feina.

Fem un repàs de la presència de la llengua catalana a les pàgines web de les principals institucions espanyoles.

1.

La pàgina del Congrés dels Diputats: Només apareix en castellà i en anglès.

2.

La Casa Reial: és en castellà, en anglès i es pot clicar a la pestanya de "llengües cooficials" per accedir a una versió en català de la interfície de la pàgina. Els continguts, però, estan tots en castellà.

540x306 La versió en català de la pàgina de la Casa Reial, amb els últims continguts publicats en castellà La versió en català de la pàgina de la Casa Reial, amb els últims continguts publicats en castellà

3.

La Moncloa. Tot i que la web ofereix l'opció de seleccionar la llengua catalana, un cop fet només queden traduïdes les pestanyes de la pàgina, mentre que tots els continguts publicats estan en castellà.

540x306 La versió en català de la pàgina de La Moncloa, en castellà. La versió en català de la pàgina de La Moncloa, en castellà.

4.

El Senat, la cambra de representació territorial, només disposa d'una versió parcialment en català. Tota l'activitat parlamentària es publica únicament en castellà. Només els continguts permanents a la pàgina es troben en llengua catalana.

5.

Els Ministeris. El de Foment està únicament en castellà, mentre que tota la resta ofereixen la possibilitat de seleccionar la llengua catalana com a idioma de la pàgina. Un cop ho hem fet, però, ens trobem de nou que només es tradueix la interfície de la pàgina, mentre que els continguts estan en castellà. Val a dir que a la pàgina del ministeri d'Ocupació hi ha alguns continguts traduïts al català.

Algunes pàgines web dependents del ministeri de l'Interior són molt visitades i útils per als ciutadans, com la web de la Direcció General de Trànsit, Institucions Penitenciàries, el Cos Nacional de la Policia, la Guàrdia Civil, Protecció Civil... Estan totes en castellà excepte la de la Guàrdia Civil, que ofereix de nou l'opció de traduir al català les pestanyes de la web, però no els continguts. Les seus electròniques del ministeri d'Educació (Educació, Cultura i Esports) tampoc estan en català.

No obstant això, val a dir que la pàgina de l'Agència Tributària –que prové del Ministeri d'Hisenda– sí que compta amb una versió completament en català. L'única de totes les pàgines d'institucions públiques que hem consultat.

6.

Administració i serveis públics. La pàgina central d'accés a l'administració compta amb una versió en català, però plena de faltes d'ortografia. A més, tots els documents adjunts estan en castellà.

540x306 La pàgina d'accés general a l'administració, amb faltes d'ortografia. La pàgina d'accés general a l'administració, amb faltes d'ortografia.

Al portal de transparència –creat el 2014– dona la benvinguda als usuaris en català. Tota la resta de la pàgina està en castellà.

El portal electrònic de l'administració: Compta amb una versió gairebé sencera en català, però que encara manté molts continguts en castellà.