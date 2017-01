Albiol avisa que no es permetrà un altre 9-N: "Ja ens van enganyar una vegada i no tornaran a fer-ho"

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha avisat els sobiranistes que l'Estat no permetrà la celebració d'una altra votació no autoritzada sobre la independència de Catalunya com la que es va fer el 9 de novembre del 2014: "Ja ens van enganyar una vegada i no tornaran a fer-ho".

En una entrevista d'Europa Press, ha sentenciat que "el que va passar el 9-N era un cas innovador, però el 2017, el govern i els partits constitucionalistes tenen les coses molt clares, tenen precedents i saben perfectament com se les gasten" els independentistes.

"Per això, el que vam viure llavors no es repetirà [...] Ningú obrirà dependències públiques per posar-hi urnes il·legals", ha avisat, i ha cridat a la unitat d'acció de govern espanyol, PP, PSOE i C's davant del referèndum.

Després de preguntar-li pels mètodes amb els quals s'impedirà l'obertura d'espais públics en el cas que es convoqui un referèndum unilateral, ha dit que "és una qüestió que, quan arribi el moment hipotètic, li correspon decidir al govern espanyol pactant amb els partits constitucionalistes".

El que ningú podrà impedir, ha ironitzat, és que "un grup d'amics organitzin una consulta a la seu de l'ANC o de CDC -ara PDECat-, ja que, si volen posar urnes de cartró allà, poden fer-ho", però mai podran pactar un referèndum independentista amb l'Estat mentre governi el PP, ha avisat.

Albiol ha defensat la ponència política del PP, en què es tanca la porta a qualsevol mena de referèndum sobre la independència: "No hi ha cap discussió sobre aquesta qüestió. Treballem per oferir un projecte de present i futur per a tots els espanyols".

Sobre la possibilitat de seguir la via Cameron i obrir-se a pactar un referèndum com reclamen els sobiranistes, Albiol ha dit que no es pot comparar la realitat del Regne Unit amb la d'Espanya, on "no hi ha una demanda de la immensa majoria" dels ciutadans a favor de la independència.

I ha precisat que el PP sí que s'obre a parlar sobre una reforma de la carta magna: "Si algú vol canviar el model d'Estat ha de posar sobre la taula una reforma de la Constitució i concretar què vol reformar, quan i amb qui. Estem oberts a parlar sobre aquestes bases, però deixant molt clar què, com i quan s'ha de portar a terme".

Si es donés aquest escenari, "hauria de ser una decisió que haurien de prendre tots els espanyols, no només una part", i ha dit que l'estratègia dels partits independentistes catalans té tics autoritaris.

El model de finançament

El PP català aposta per un finançament per a Catalunya que se sustenti en la solidaritat territorial i al mateix temps reconegui "el seu esforç", una proposta que ja ha traslladat al PP i que espera que el Govern concreti aviat: el 17 de gener es farà una conferència de presidents autonòmics per abordar aquest assumpte, tot i que Puigdemont ha anunciat que no hi acudirà.

Albiol considera que no hi ha d'haver un finançament singular per a Catalunya perquè es tracta d'un concepte "pervertit i contaminat per culpa dels independentistes, i donaria una visió que no obeeix a la realitat".

"El model ha de ser just amb comunitats com Madrid o Catalunya, els ciutadans de les quals fan un esforç més gran i tenen una cultura d'afany emprenedor més arrelada que en altres territoris", ha defensat.