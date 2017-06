Els Anticapitalistes de Podem donen suport al referèndum

Anticapitalistes, el sector de Podem més escorat a l’esquerra, ha fet públic aquest dilluns un comunicat en el qual “dona suport al referèndum de l’1 d’octubre” i fa una crida a “tota l’esquerra de l’estat espanyol a organitzar la solidaritat amb els drets democràtics del poble català”.

La seva posició difereix de la de la cúpula de Podem, que malgrat que assumeix que el referèndum és una “mobilització legítima”, com va afirmar Pablo Iglesias, manté l’aposta per un referèndum acordat i descarta la via unilateral.

Al seu comunicat, Anticapitalistes acusa el govern espanyol de ser “autoritari, corrupte” i estar “al servei dels grans poders econòmics” i assegura que negar el dret a decidir és “negar la democràcia”.

“La celebració del referèndum desobedient a Catalunya contribuiria a accelerar el procés destituent a la resta de l’estat espanyol, a aprofundir la democràcia i a debilitar el règim del 78”, conclou.

Segons Anticapitalistes, la “posició visceralment antidemocràtica” del “bloc constitucional” només posa de manifest els “límits de la mateixa Constitució i la incapacitat d’aquest bloc d’organitzar l’Estat mitjançant el consens”.

Aquest corrent assegura que el govern espanyol recorre “a mètodes cada vegada més autoritaris” i defensa la posició dels partits independentistes perquè “les lleis no estan per sobre la democràcia”.

“Defensar el dret a decidir és defensar un dret democràtic fonamental. És obvi que tenim diferències profundes amb les forces que dirigeixen el procés independentista català i que defensen i apliquen polítiques neoliberals contra el poble català que diuen defensar”, però “el referèndum és una demanda majoritària a Catalunya i té un ampli suport de sectors no independentistes”, afirma el comunicat.