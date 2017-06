Apareixen pintades a les seus de Ciutadans de Lleida i del PSC de Granollers

La seu de Ciutadans de Lleida, a l'avinguda Madrid de la capital del Segrià, s'ha llevat aquest dilluns amb una pintada on s'hi podia llegir: "Qui no respecta els nostres drets, no mereix el nostre respecte". A part de la frase, també s'ha embrutat amb pintura vermella els vidres on hi havia imatges dels líders de la formació, Albert Rivera i Inés Arrimadas.

L'atac a la seu del partit taronja de Lleida no és la primera vegada on hi apareixen pintades, sinó que a principis del mes d'abril van embrutar les parets de l'edifici amb pintura vermella i amb la frase: "Cs feixistes per negar el dret a l'autodeterminació". Des del partit, asseguren que han patit vuit atacs en aquesta seu en els últims 10 anys. Des del partit taronja, ja han condemnat aquest nou atac i Arrimadas ha volgut mostrar el seu suport a través de la roda de premsa que ha ofert aquest dilluns a Madrid.

Pintades a la seu del PSC de Granollers

El PSC de Granollers també va denunciar aquest cap de setmana unes pintades a la porta de la seva seu al carrer Marie Curie de la capital vallesana. S'hi podia llegir "PSC traïdors" i "desobeir és d'esquerres", al costat d'alguns cartells de l'organització Endavant -vinculada a la CUP-. A través del Twitter oficial de la formació a Granollers, el partit va condemnar les "accions vandàliques marcades per la intolerància". En el text acusen les forces polítiques responsables de l'acte d'anar "contra els valors democràtics".

Condemnem les accions vandàliques marcades per la intolerància de les forces que van en contra dels valors democràtics #Granollers pic.twitter.com/QH2mFxzH4a — PSC Granollers (@pscgranollers) 10 de junio de 2017

Les pintades arriben uns dies després que es localitzessin cartells a la ciutat de Lleida amb imatges d' Arrimadas, Albiol, Rabell i Iceta amb la frase: "Els qui neguen el democràtic dret a l'autodeterminació són enemics del poble, tractem-los com a tal". La fiscalia ja ha obert una investigació per un presumpte delicte d'odi.