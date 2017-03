Arran intenta ocupar la seu del PP a Barcelona

Arran ha donat aquest dilluns al matí el tret de sortida de la seva campanya pel referèndum amb l' ocupació de la seu del PP a Barcelona. Una trentena de joves de l'organització de l'esquerra independentista han intentat entrar aquest dilluns al matí a la seu dels populars al carrer Urgell, a la paret de la qual han enganxat cartells amb el lema ' L'organització és la clau de volta'.

Els joves han cridat lemes com " independència, socialisme i feminisme", "qui sembra la misèria recull la ràbia" o "sense desobediència no hi ha independència", i han desplegat un cartell on es llegeix: "L'autodeterminació no es negocia: referèndum sí o sí". També han col·locat diverses urnes de cartró a l'entrada de l'edifici, dins el qual hi havia el president del partit, Xavier García Albiol. La diputada de la CUP Anna Gabriel i l'exdiputat de la formació David Fernàndez són davant la seu donant suport als joves, però no han intervingut en l'acció reivindicativa.

Quinze minuts després que els joves arribessin a la seu, i després que hi hagués moments de tensió amb els responsables de seguretat, han arribat els Mossos i els joves han sortit del recinte. Han col·locat un faristol al carrer i la portaveu nacional d'Arran, Mar Ampurdanès, ha presentat oficialment la campanya pel referèndum.

Després de cridar a trencar amb el "règim del 78", el seu discurs ha començat titllant el PP de " partit d'herència franquista i representant més ranci dels Països Catalans", i ha assegurat que estan disposats a defensar l'autodeterminació "per tots els mitjans". També han exigit a Junts pel Sí que abandoni la "via pactada", perquè el referèndum "no es demana", sinó que "pertany al poble". Així s'ha compromès, en nom d'Arran, a defensar el referèndum per "obrir les portes a uns Països Catalans on valgui la pena viure".