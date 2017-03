Artur Mas repta l’Estat de nou a oferir una alternativa a la independència des de Oxford

Artur Mas ha exposat aquest vespre, a The Chamber, la sala noble de la societat de debats Oxford Union, la seva versió del procés polític que viu Catalunya a un selecte i nombrós grup de membres de la històrica entitat. Un procés que l’expresident ha definit com un “moviment de base, estrictament democràtic i pacífic” que té l’objectiu de celebrar un referèndum, anhel que comparteix al voltant del “80 per cent de la població”, ha assegurat.

Al llarg de la seva exposició, Mas ha tornat a insistir en la polèmica idea per alguns sectors de l’independentisme que ja havia apuntat en la seva compareixença de mitjans de febrer a la Universitat Autònoma de Madrid, i que li ha valgut algunes crítiques de membres de la CUP. “Si no hi ha una oferta damunt de la taula del govern espanyol, haurem de triar entre dues opcions. O acceptar l’statu quo o optar per un estat independent dins de la Unió Europea”. Durant el torn de diàleg, conduit per Nikolay Koshikov, president de l’Oxford Union, ha insistit en la idea: “Si hi hagués una tercera opció, és quelcom que el govern espanyol i el parlament espanyol haurien de posar damunt de la taula perquè els catalans es pronunciessin”. En qualsevol cas, la seva preferència l'ha deixat molt clara: la independència a partir del referèndum. Mas, però, no ha obviat les continuades negatives de Madrid a discutir res.

El to de Mas ha sigut molt pedagògic, justificable pel nombre de no iniciats que assistien a l’acte, malgrat la també nombrosa presència catalana. I no ha dubtat a fer un repàs dels fets que han dut a la situació actual de bloqueig polític entre la Generalitat i el govern de l’Estat. Ha esmentat des de l’operació Catalunya, fins a tota la cua de processos judicials oberts contra càrrecs electes.

La llei de transitorietat jurídica, o el futur estatus del castellà en una Catalunya independent, ha sigut algunes formulades per l’auditori. A títol personal, Mas ha defensat el mateix estatus per al castellà que per al català, perquè “no podem ignorar que el 70% de la població del nostre país no té arrels a Catalunya. Los dues llengües haurien de ser reconegudes”.

Preguntat sobre el seu respecte a la llei -a banda de catalans favorables, també hi havia una part de l'auditori hostil format per espanyols-, Mas ha respost: “La llei s’ha de respectar, però no s’ha d’abusar d’ella. I això és el que està passant ara a Catalunya.”

I ha acabat amb una floreta per a la CUP, el partit que va demanar el seu cap fa poc més d'un any: “Si un dia la Cup governés Catalunya, la convertirien en Cuba. El pitjor escenari”.