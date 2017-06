Aval de la Comissió de Venècia a una consulta pactada

La Comissió de Venècia ha trigat menys d’una setmana a respondre la carta que li va enviar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-li “col·laboració” per celebrar el referèndum pactat amb l’Estat, després dels reiterats cops de porta. Divendres, l’òrgan europeu va contestar la carta de Puigdemont i va remarcar que el seu dictamen obliga a organitzar el referèndum d’una forma pactada amb l’Estat i d’acord amb “la Constitució i la legislació aplicable”. Una posició que el Govern es fa seva i amb la qual torna a posar la pilota a la teulada de l’Estat.

El mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ho va explicitar a través del seu compte d’Instagram: “Bona resposta de la Comissió de Venècia: avala la nostra posició i fa un emplaçament implícit a negociar el referèndum”. De fet, la carta estableix que la “cooperació” que li demana la Generalitat a l’òrgan europeu també s’haurà de fer amb el vistiplau de “les autoritats espanyoles”. I per aquesta raó el president de la Comissió de Venècia, Gianni Buquicchio, també ha remès el text al representant permanent espanyol al Consell d’Europa, Luis Javier Gil Catalina. Precisament, és aquest gest el que la Generalitat considera com una interpel·lació directa al govern espanyol perquè cedeixi i pacti la consulta. Fonts del Govern van explicar a l’ARA que la rapidesa en la resposta d’aquest òrgan demostra que hi ha “interès” pel Procés i, sobretot, que és un missatge directe al govern de Mariano Rajoy perquè l’emplaça a “moure’s i a pactar el referèndum”.

Una posició que també avala el PDECat, que es decanta, però, per la “via unilateral” si l’Estat no s’avé a pactar el referèndum, com va reiterar ahir el coordinador d’organització del partit, David Bonvehí. Aquesta via, però, no està avalada per la Comissió de Venècia, com es va encarregar d’advertir ahir un dels seus juristes, Josep Maria Castellà, en una entrevista a Europa Press. “No es pot apel·lar a la legitimitat democràtica per sobre o contra l’estat de dret”, va remarcar.

L’Estat torna a oferir el Congrés

La interpretació de la carta que va fer el govern espanyol va ser totalment oposada a la de la Generalitat. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ho va veure com una evidència del final del Procés i va tornar a emplaçar Puigdemont a anar al Congrés a explicar el referèndum. De fet, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va dir que els rebrien “amb els braços oberts”, però que la seva posició no variaria.

A pocs dies que el Govern fixi data i pregunta, la Comissió de Venècia posa el pacte amb l’Estat com a única condició perquè el referèndum tingui validesa. El govern espanyol, però, manté la seva negativa.