Borràs i C’s s’acusen mútuament d’utilitzar els funcionaris com a “eina política”

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha demanat a Ciutadans que deixi d’utilitzar els funcionaris com a "eina política" i els ha acusat de "voler generar por". En el marc d’una interpel·lació al Ple del Parlament, recollida per l'ACN, Borràs ha garantit que no es demanarà a ningú que desobeeixi i que s’aparti de la legalitat vigent.

"No posarem mai cap treballador en situació de risc. No s’ha emès cap informe ni recomanació que convidi a incomplir la legalitat vigent", ha afegit. El diputat de C’s José María Espejo-Saavedra li ha replicat que el Govern utilitza políticament els funcionaris quan els demana que s’agafin festa per acompanyar l’expresident Artur Mas al judici del 9 de febrer. Una petició que va fer Borràs en una entrevista a l'ARA. Així mateix, Borràs i Espejo-Saavedra s’han embrancat en una discussió sobre el significat de democràcia.

El diputat de C’s ha demanat al Govern que assumeixi "en exclusiva" les conseqüències del procés i no traslladi als treballadors públics la "gravetat" de la situació. En aquest sentit, li ha demanat a la consellera que garanteixi que el seu departament no donarà ordres ni recomanacions perquè desobeeixin la Constitució . Així mateix, ha avisat que en cas que es fes una recomanació oral s’estaria posant els funcionaris "al límit del precipici i entre l’espasa i la paret".

La consellera ha garantit que el Govern "no ha posat ni posarà cap treballador públic en una situació de risc" i ha assegurat que no s’ha emès cap informe ni s’ha donat cap instrucció que convidi a incomplir la legalitat vigent. "No es demanarà a ningú que desobeeixi i s’aparti de la funció que li pertoqui, el servei als ciutadans i el servei a les lleis vigents", ha afegit.

"No li fa vergonya dir que utilitzem els funcionaris com a eina política després de dir que trobaria normal i necessari que els funcionaris es demanin festa per acompanyar Mas?", li ha preguntat Espejo-Saavedra, que després ha afegit que "això és utilitzar els funcionaris no com a eina política sinó com a claca d’una opció política".

Picabaralla sobre el sentit de democràcia

En el marc de la interpel·lació, la consellera i el diputat han protagonitzat també una picabaralla sobre el significat del concepte democràcia. Borràs ha defensat que el Govern està complint el mandat del Parlament i ha preguntat al diputat si accepta la democràcia. "Vostè està en minoria i no li agrada el que s’ha aprovat però creu en la democràcia? Resulta que vostè no se la creu la democràcia o que només se la creu quan manen les seves teories o que només s’ha de fer el que mana el Parlament quan li agrada", ha manifestat.

Espejo-Saavedra li ha replicat que "la democràcia és el compliment de la llei, que és la Constitució votada majoritàriament pel poble de Catalunya". I la consellera ha respost que la democràcia va néixer molt abans que la carta magna. Una discussió que ha acabat amb la lectura, per part de la consellera, de la definició de democràcia de la Reial Acadèmia Espanyola.