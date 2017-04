El Brexit crispa el conflicte per la sobirania de Gibraltar

“ La bandera espanyola està ara molt més a prop del Penyal de Gibraltar”. Així va celebrar el ja exministre d’Exteriors, José Manuel García-Margallo, el sí del Regne Unit al Brexit el juny de l’any passat. Amb les negociacions per a la sortida de la Unó Europea, el nacionalisme espanyol ha vist una possibilitat d’or per recuperar la sobirania del Penyal tres segles després. I ha aconseguit que Brussel·les cedís finalment en una de les velles reivindicacions del govern espanyol: reconèixer que Gibraltar és l’última colònia europea del segle XXI i que es tracta així d’un territori no autònom sota suspensió del Comitè Especial de Descolonització de l’ONU. El Consell Europeu va anunciar divendres, després que la primera ministra britànica, Theresa May, firmés l’ordre d’execució del Brexit, que Espanya tindrà capacitat de veto sobre la relació dels ja Vint-i-set amb Gibraltar.

Gibraltar no és només una roca

“Un cop el Regne Unit abandoni la Unió, cap acord entre la UE i el Regne Unit podrà aplicar-se al territori de Gibraltar sense l’acord entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit”, diuen les directrius negociadores presentades pel president del consell, Donald Tusk. La decisió ha caigut com un gerro d’aigua freda a Gibraltar i ha indignat Londres. May ha trucat avui d’urgència al ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ferm defensor de la sobirania britànica i que les últimes setmanes ha denunciat la “maquinació” de l’Estat a Europa per recuperar el Penyal. La primera ministra li ha transmès el seu “ferm compromís” amb la sobirania de Gibraltar i ha advertit al president espanyol, Mariano Rajoy, que “mai” cedirà el territori sense que la població no ho avali en referèndum.

Els llanitos ja ho van deixar clar en el referèndum del 2002: volen continuar formant part del Regne Unit. Ara, però, el govern espanyol confia que l’opinió canviï un cop s’executi el Brexit si Londres no cedeix abans. Cada dia fins a 10.000 persones creuen per treballar a Gibraltar, un 40% de la força laboral d’un territori integrat per 30.000 ciutadans britànics amb beneficis aduaners. Fins ara no havien de passar cap control al tractar-se de territori europeu. Ara bé, un cop s’executi el Brexit caldrà mostrar el passaport com a mínim si Madrid i Londres no arriben a un acord abans. Picardo, de moment, ha intentat tranquil·litzar els ànims. “ No serem víctimes del Brexit”, ha assegurat després de parlar amb May. En un comunicat, Londres s'ha compromès a no firmar “mai un acord que pogués deixar els habitants de Gibraltar sota una altra sobirania sense la seva voluntat lliure i democràticament expressada”.

“Aniria a la guerra per la Roca”

Però malgrat les declaracions de May, la polèmica no fa més que créixer al Regne Unit. Primer, perquè l’oposició laborista i liberaldemocràta culpa la primera ministra de cometre un “greu error estratègic” en ometre Gibraltar de la carta de comiat de la UE perquè els deixa en una “posició de desavantatge” a l’hora de negociar el futur del Penyal, ja que no es podrà fer fins que s’executi el Brexit. I segon, per les polèmiques declaracions de l’exlíder del partit de Partit Conservador –el partit de May–, Lord Michael Howard, qui ha assegurat que la primera ministra aniria a la guerra per defensar la sobirania de Gibraltar.

“Fa 35 anys, una altra dona i primera ministra [ Margaret Thatcher] va enviar una força de xoc a l’altra punta del món [les Malvines] per defensar la llibertat d’un altre petit grup de britànics contra un altre país de parla hispana... Estic absolutaament convençut que la nostra premier mostrarà la mateixa resolució”, ha dit aquest diumenge a Sky News Howard, que va ser cap de l’oposició quan governava Tony Blair. Cap membre del govern britànic l'ha desqualificat. El ministre d’Exteriors i exalcalde de Londres, Boris Jonshon, ha assegurat que Gibraltar continuarà “implacable i com una roca”.

Les escalades de tensió són habituals entre Londres i Madrid per Gibraltar. Amb el Brexit, però, el govern de Mariano Rajoy veu per primer cop que té la paella pel mànec, amb Brussel·les a favor seu.

Tres segles de crisi diplomàtica

1713: tractat d’Utrecht

El Regne Unit aconsegueix com a compensació per la participació en la Guerra de Successió el Penyal de Gibraltar, Menorca i el monopoli del tràfic d’esclaus.

1854: ampliació territori

Durant tot el segle XIX Regne Unit no cessa d’apliar territori fins a annexionar-se l’isme.

1969: tancament de frontera

L’ONU reconeix Gibraltar com a colònia. Franco tanca la fontera. Madrid la reobre el 1985.

2002: referèndum

Els llanitos rebutgen la cosobirania Regne Unit-Espanya.

2013: vaixells de guerra

Controls massius a la frontera. Londres respon enviant bucs.