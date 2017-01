El PP portarà els comentaris de Santi Vidal a la Fiscalia

Les reaccions a les polèmiques declaracions de Santi Vidal en diferents conferències públiques no s'han fet esperar. Joan Coscubiela, portaveu de CSQP al Parlament, s'ha afanyat a demanar la compareixença del vicepresident Oriol Junqueras a la comissió d'Afers Institucionals del Govern per explicarsi és cert o no el que diu Vidal.

Aquí la sol•licitud de compareixença que registrem al #Parlament. Volem que Junqueras expliqui la veracitat o no de les paraules de Vidal. pic.twitter.com/FDsOS7IAA8 — CAT Sí que es Pot (@catsiqueespot) 26 de enero de 2017

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol ha anunciat a través de Twitter que els populars portaran a la Fiscalia les declaracions de Santi Vidal.

El portavoz d ERC en el @Senadoesp reconoce que la Generalitat ha robado los datos fiscales de todos los catalanes.Denunciaremos en Fiscalia — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 26 de enero de 2017

Des de Ciutadans també han piulat indignats amb les declaracions. Inés Arrimadas, cap de l'oposició, ha afirmat a través del seu compte de Twitter que "exigeixen" explicacions urgents" per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre les declaracions.

Exigimos explicaciones urgentes del President de la Generalitat ante las gravísimas afirmaciones de un senador d ERC https://t.co/D2o8Hokp1k — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de enero de 2017

El golpe contra la Constitución está en marcha. Las pruebas. (No hay aún versión en castellano) https://t.co/RZU8L3xDCX vía @elpaiscat — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 26 de enero de 2017

Espero que la fiscalía investigue estas declaraciones inmediatamente: Les comprometedores revelacions de Santi Vidal https://t.co/vTXGKEMisV — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 26 de enero de 2017

Al PSC, la portaveu parlamentària, Eva Granados, s'ha sumat a les peticions de compareixença. Els socialistes demanen que s'expliquin els consellers d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, la de Governació, Meritxell Borràs, i el de Justícia, Carles Mundó.

Govern ha de donar explicacions al màxim nivell davant gravetat afirmacions del senador Vidal. Demanarem compareguin Romeva, Borràs i Mundó — Eva Granados (@Eva_Granados) 26 de enero de 2017

Societat Civil Catalana també ha reaccionat davant les polèmiques declaracions de Vidal. A través de Twitter, l'entitat ha recordat que ells ja havien avisat sobre les "intensions" del senador republicà.