La CUP vol alterar el ple perquè el Parlament insti el Govern a personar-se contra CDC en el cas Palau

La CUP ha enviat un missatge contundent al Govern de Junts pel Sí, que aquest dimarts ha acordat no personar-se com a acusació contra Convergència en el cas Palau. En una roda de premsa al Parlament, el diputat cupaire Benet Salellas ha anunciat que aquesta tarda la CUP presentarà una proposta de resolució perquè la cambra catalana insti el Govern a querellar-se contra l'antiga CDC.

"Una vegada més ha guanyat la vergonya d'aquells que encobreixen la corrupció", ha sentenciat Salellas després de conèixer que el Govern, de forma unànime, ha decidit avalar la decisió de Santi Vila de la setmana passada perquè el Consorci del Palau de la Música no intervingui en el cas fins a conèixer la sentència.

El Govern acorda no personar-se contra CDC

Així ho ha decidit l'executiu malgrat les discrepàncies públiques expressades per ERC i la pressió de l'Ajuntament de Barcelona, a través d'una carta de l'alcaldessa, Ada Colau, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè canviés d'opinió.

Salellas s'ha indignat davant la decisió i s'ha compromès a pressionar des del Parlament perquè l'executiu rectifiqui. Per tal que la proposta de resolució es pugui debatre demà al ple, Salellas ha demanat a la mesa del Parlament –on té majoria Junts pel Sí– que es reuneixi de forma extraordinària demà el matí i admeti a tràmit la resolució perquè es pugui debatre en el primer punt de l'ordre del dia. Una decisió que requeriria l'aval de la junta de portaveus.

"No hi ha 'omertà' ni 'mare superiora' que hi valgui", ha afirmat Salellas, i ha assegurat que en el procés cap a la "República Catalana" la complicitat amb la "corrupció" ha de ser "zero".

"No hi ha majoria en aquest Parlament que avali el paper del Govern a l'hora de tapar les vergonyes de la corrupció de tots aquests anys d'autonomisme", ha asseverat el diputat cupaire, i ha llançat un dard a ERC per no haver impedit aquest posicionament del Govern.