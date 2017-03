La CUP demana al Parlament que denunciï Camacho per "haver faltat a la veritat" sobre el dinar de la Camarga

La CUP ha demanat aquest dijous a la mesa del Parlament que s'interposi una denuncia contra l'encara presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sànchez Camacho, per " haver faltat a la veritat en la seva compareixença en la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política", el passat 10 d’abril del 2015.

En un comunicat, la formació es remet als mitjans de comunicació per recordar que, en les darreres setmanes, ja s'ha informat sobre "el contingut i les circumstàncies" en què es va produir la conversa entre Camacho i l'amant de Jordi Pujol Ferrussola, Victòria Álvarez, al restaurant la Camarga.

Els documents d'àudio publicats per Público posen de manifest que un treballador de Método 3 va pagar per avançat el dinar i que, segons la CUP, l'actual diputada del Congrés dels Diputats espanyol "hauria faltat a la veritat en la seva compareixença".

La CUP insisteix en què mentir en una comissió d'investigació parlamentària està establert en l'article 502 del Codi Penal com a "un delicte". La pena pot ser de presó entre sis mesos a un any, o una multa. D'avant els "indicis evidents de delicte", els cupaires demanen al Parlament que remeti una denúncia a la Fiscalia del TS i l'acompanyi d'una còpia certificada de la intervenció de Camacho a la Comissió d'Investigació. La CUP demana que també s'inclogui una còpia del seu comunicat, per tal que l'alt tribunal "estudiï la interposició de les accions legals corresponents de naturalesa penal" contra la diputada.