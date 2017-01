La CUP portarà al Sindic i a la Fiscalia contra delictes d'odi la manifestació dels sindicats de policies

La CUP portarà davant el Síndic de Greuges i davant la Fiscalia contra delictes d'odi la manifestació que diversos sindicats policials van celebrar ahir a Barcelona. Ho ha explicat aquesta tarda la diputada cupaire Mireia Vehí en la presentació dels pressupostos d'Interior. Tot i els intents reiterats de Vehí, el conseller Jordi Jané ha evitat referir-se a aquest tema.

Vehí ha criticat " la defensa i ignorància" per part dels partits polítics cap a manifestacions com la que es va produir a Barcelona. Vehí ha assegurat que manifestacions com aquestes " donen oxigen a l'extrema-dreta" i " obren la porta al feixisme".

A la manifestació, convocada per sindicats minoritaris -agrupats en el que van anomenar ' Plataforma professional de forces i cossos de seguretat i vigilància duanera'-, hi van participar, segons els organitzadors, 500 agents deels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Ertzaintza, Policia Foral de Navarra i també Vigilància Duanera. Abans de la protesta, el sindicat USPAC va fer un tuit, que hores més tard va retirar, amb una imatge on s'hi podia llegir: " All perroflautas are bastard".