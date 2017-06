La CUP demana la dimissió de Gordó i el PSC li exigeix "que s'expliqui més i millor"

Els grups de l'oposició al Parlament no ha trigat a reaccionar davant l'obertura de diligències del TSJC a Germà Gordó , tot i que no tots en la mateixa línia.La CUP ha demanat la dimissió de l'actual diputat de JxSí i ex conseller de Justícia., ha expressat el diputat de la CUP, després de saber que Gordó tenia una "agenda opaca que impedia conèixer cites "controvertides" quan era membre del Govern". A través d'un comunicat, la formació anticapitalista ha assenyalat que l’equip jurídic de la CUP estudiarà els proper dies "com procedeix davant aquesta imputació contra Gordó al TSJC", ja que el seu expedient es tramita de forma independent mentre no deixi la seva acta de diputat. La formació de l'esquerra independentista ja va demanar incorporar-se com a acusació popular en el procés d'investigació al presumpte finançament irregular de CDC al jutjat del Vendrell.Per altra banda, la CUP també està impulsant una esmena al reglament de Parlament de Catalunya per tal que la cambra suspengui de manera immediata un diputat quan sigui jutjat per corrupció.Des delno han estat tan contundents i, sobre si ha de plegar, el diputatha demanat a Gordó que donii faci una "reflexió profunda sobre la seva situació política". A parer dels socialistes, la citació del TSJC és un "desmentiment" d'allò que va dir Gordó en comissió i també del que sempre ha mantingut l'expresident Artur Mas, que no havia fet res il·legal., ha considerat Terrades en declaracions als mitjans de comunicació, remarcant que se l'assenyala com "un dels nuclis que participava" en les presumptes comissions del 3% a CDC a canvi d'obra pública.És per això que el PSC ha tornat a demanar al Govern de la Generalitat que faci pública l'agenda de Gordó quan va ser secretari de Govern en el primer executiu de Mas i conseller de Justícia a la passada legislatura. Actualment, Gordó és diputat de Junts pel Sí al Parlament i president de la comissió de Justícia de la cambra catalana.