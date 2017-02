La CUP encara veu marge per negociar els comptes

La CUP va anunciar el seu sí als pressupostos -dues abstencions i vuit vots a favor- després del consell polític del 28 de gener, però no va donar per tancada la negociació. De fet, ja va avisar que buscaria aliances fins i tot dins de Junts pel Sí (en al·lusió als diputats d’ERC) per introduir canvis en uns comptes que consideren que encara segueixen la lògica autonòmica i no augmenten la pressió fiscal. Ahir, en un document enviat a la militància, el grup parlamentari va traslladar la situació de la negociació amb el Govern i va explicar quines propostes havia posat sobre la taula fins ara.

Per a la CUP, el fet que el PP, el PSC i Ciutadans hagin decidit portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries per la partida del referèndum dona un mes de coll per intentar arribar a acords. Els cupaires veuen marge per negociar en sis aspectes: en matèria de contractació administrativa, energia nuclear, taxes mediambientals, impost sobre el CO 2 del trànsit rodat, banc de terres i fons d’habitatge.

En termes de contractació administrativa, la CUP vol que el Govern es comprometi a firmar, en cas d’externalitzar un servei públic, amb empreses que paguin com a mínim 1.200 euros als seus treballadors. En el camp de les nuclears, insten el Govern a tancar progressivament les centrals a Catalunya mitjançant la no renovació de les llicències actualment vigents.

La CUP assegura que s’està acabant de tancar el redactat del nou impost sobre el CO 2 del trànsit rodat i la creació de nous tributs ambientals que el Govern inclouria en la llei de canvi climàtic. Encara és sobre la taula el banc de terres, per no comprar-ne de noves sinó utilitzar en el seu lloc el sòl no urbanitzable propietat de la Generalitat.Per últim, la formació també veu marge de negociació en el fons d’habitatge. Tot i que la CUP havia proposat dotar-lo amb més de 40 milions, el Govern vol finançar-lo amb el que es recapti amb l’impost sobre els habitatges buits, una fórmula que no abonen els cupaires perquè creuen que no hi ha d’haver un impost, sinó multes als que tenen pisos desocupats.

Tanmateix, el que sí que admet la CUP és que no podrà forçar un augment d’impostos a les rendes més altes. Asseguren que Junts pel Sí s’ha “tancat totalment” a modificar l’IRPF, l’impost de patrimoni i també el de successions i donacions. Però no només això, sinó que la CUP també assenyala que Economia s’ha negat a finançar els fons socials sorgits de la negociació. La conclusió dels cupaires és que el Govern “en cap moment” ha estat disposat a canviar la prioritat de despesa.

I què hi diu, el Govern?

Fonts consultades d’Economia veuen el document de la CUP com la “concreció” de l’acord sobre els pressupostos ja forjat. Argumenten que, per exemple, en el camp dels impostos ambientals ja es preveu introduir les noves taxes en la nova llei del canvi climàtic. Tot i haver dit que sí als comptes, la CUP insistirà fins al final que hi ha alternativa a aquests pressupostos.