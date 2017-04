La CUP insisteix que no té sentit gastar més energies en intentar pactar ambl'Estat

La diputada de la CUP al Parlament, Mireia Vehí, ha reafirmat aquest dissabte que el projecte polític dels cupaires continua sent la via del referèndum d'autodeterminació des de la desobediència i que veu inviable poder arribar a pactar amb un Estat espanyol "totalment demofòbic i que està girat d'esquenes a l'autodeterminació del poble de Catalunya".

En declaracions a l'ACN, Vehí ha valorat d'aquesta manera l'anunci efectuat aquest dissabte pel president de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha assegurat que les properes setmanes l'Estat tindrà damunt la seva taula una proposta catalana per dialogar i negociar el referèndum. En el marc dels actes que l'esquerra independentista ha organitzat amb motiu de la diada del 25 d'abril al País Valencià, la diputada ha dit que la CUP considera "absolutament impossible" que l'Estat negociï un referèndum però que en aquest cas "el celebrarem" i si la proposta arriba "l'estudiarem".

Sobre l'aprovació per part de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) del full de ruta per al 2017, amb el plantejament del referèndum i d'una declaració d'independència (DUI) en cas "d'impediment coercitiu" per part de l'estat espanyol a la consulta vinculant , Vehí ha indicat que la CUP "no avalarà cap pla B, ni el pla B de la DUI". La diputada ha afegit que el referèndum "s'ha de fer indubtablement des de l'estratègia de la desobediència" i ha demanat "valentia i determinació".

En aquest context, ha afegit que "si hi ha gent que no creu en la via de la desobediència o que pateix per les inhabilitacions o per aquesta estratègia política, que es faci a un pas al costat perquè nosaltres estem disposades a arribar fins el final per fer el referèndum, que és el que el poble de Catalunya demana".

"El referèndum al Principat no invalida el projecte polític dels Països Catalans"

En el marc del 25 d'abril valencià, la diputada al Parlament ha dit que el referèndum al Principat tampoc no invalida el projecte política de l'esquerra independentista als Països Catalans, sinó que "li dóna més sentit, perquè pensem que impugnar el règim del 78 passa indubtablement per impugnar la lògica de l'autonomisme i l'esquarterament territorial de la realitat política, nacional, cultural i lingüística dels Països Catalans".

La CUP ha participat aquest dissabte en els actes de la diada del 25 d'abril convocats per l'esquerra independentista al País Valencià. Els actes s'han iniciat amb una manifestació juvenil a Castelló de la Plana al matí i han continuat amb un dinar popular a València. Posteriorment, han participat en la manifestació unitària convocada amb Acció Cultural del País Valencià. En aquests actes han estat presents els diputats Carles Riera, Albert Botran, Mireia Vehí i Sergi Saladié.

També en declaracions a l'ACN la militant d'Endavant al País Valencià, Maria Josep Martínez, ha dit que l'esquerra independentista valenciana encara aquesta commemoració dels 310 anys de la Batalla d'Almansa amb un govern de la Generalitat Valenciana que tan sols porta a terme "polítiques d'higiene democràtica i d'aparador" que realment no produeixen una millora substancial en les condicions de vida dels valencians. Davant això, Martínez ha dit que la sobirania i el dret a decidir són l'única sortida per a la recuperació dels drets i d'una vida digna.

Sobre el consens polític en favor d'un millor finançament al País Valencià i si creu que això pot afavorir el creixement del sobiranisme al territori, la militant d'Endavant ha indicat que l'autonomisme s'ha demostrat un fracàs i que després de 20 anys de governs del PP "no hem vingut a demanar almoina a Madrid".