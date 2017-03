La CUP no vol canvis en el redactat dels pressupostos i avisa JxSí que el seu suport ve condicionat a la inclusió del referèndum

La CUP ha esperat 24 hores per fer públic el que aquest divendres només va voler deixar intuir: no vol cap canvi en els pressupostos tot i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. En un comunicat, els cupaires subratllen que "en cap cas seria comprensible que es fes un pas enrere amb la qüestió del referèndum" i recorden que el seu suport als comptes ve condicionat al compromís que el Govern va incloure amb la consulta en la disposició addicional 31 del projecte. "El dictamen del Consell de Garanties no ha estat cap sorpresa. Per fer el referèndum caldrà desobeir impediments, mandats judicials o sentències de l'Estat, ja que no hi ha altra manera de fer-ho", adverteixen.