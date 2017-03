La CUP s'obre a esperar-se a fer el referèndum al setembre si el Govern posa data "ja"

La CUP acceptaria una referèndum al setembre si el Govern fixa data "ja" per tirar-lo endavant. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha obert a deixar enrere l'escenari d'un referèndum abans de l'estiu, com havien reclamat els cupaires, si això permet facilitar un acord i fixar data concreta. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Reguant ha deixat clar que no és la seva opció "preferible". "Si ha de ser així, fem-ho, però posem data ja per tenir clar el recorregut", ha concedit.



Reguant també ha posat en dubte que a hores d'ara estigui tot preparat per fer el referèndum. "Molt probablement no, però previst per anar-ho preparant tot sí; és important que posem la data per anar avançant en la preparació", ha insistit Reguant. De totes maneres, la CUP defensa que el referèndum hauria de ser abans de l'estiu per respondre a les inhabilitacions polítiques. "El mes d'agost no crec que sigui un bon mes per donar arguments, i deixar passar l'agost no crec que sigui la millor resposta", ha dit la diputada cupaire.

Des de la CUP també creuen que la mobilització ciutadana és clau perquè el referèndum tiri endavant. "És necessari que la gent acompanyi al carrer el debat al voltant del referèndum d'arguments pel 'sí' i pel 'no', i la millor manera és tenir clar l'horitzó", ha explicat Reguant. El dia del referèndum, però, la diputada cupaire veu probable que els cossos policials actuïn per "retirar les urnes". El 9-N "no s'hi van atrevir" i ara, "molt probablement s'hi atreviran", ha advertit Reguant.

La diputada cupaire també ha assenyalat que la llei de transitorietat jurídica -de la qual encara no es coneix el contingut- defineix que no se "subrogarà" Catalunya a la legalitat espanyola mentre no tingui un marc propi en cas que guanyi el 'sí' al referèndum.