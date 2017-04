Carles Campuzano i Jordi Xuclà: “L’operació Catalunya pot ser el Watergate de Rajoy”

Carles Campuzano (Barcelona, 1964) i Jordi Xuclà (Olot, 1973) assumeixen la tasca de portaveus a Madrid del PDECat que feia Francesc Homs. Un tàndem per evidenciar que el relleu és excepcional, causat per la seva inhabilitació.

Què faran diferent d’Homs?

Carles Campuzano : Serem continuistes: suport a les decisions catalanes i defensa dels interessos catalans en el que es decideix al Congrés. Hi haurà canvi d’estils i tarannàs personals.

Jordi Xuclà : Ens hauria agradat que el relleu d’Homs no s’hagués produït mai. En els 39 anys al Congrés, només s’han produït dues inhabilitacions: José Barrionuevo pel GAL i Homs per haver posat urnes.

¿Esperaven una reacció popular més contundent a la inhabilitació?

J.X. : La societat catalana pren nota de les inhabilitacions. És una acumulació de fets que aniran fent obrir els ulls de part de la societat.

C.C. : Hi ha risc de banalització de les inhabilitacions. L’hem de saber combatre posant de manifest tantes vegades com faci falta la anormalitat democràtica que suposen.

Vostès mateixos van abandonar el ple un dia però després van tornar.

C.C. : El més irresponsable i el favor més gran al PP hauria sigut no continuar participant en l’activitat parlamentària. Sense el PDECat, el PP i Ciutadans sumen majoria.

J.X. : El PP hauria obert una ampolla de xampany per celebrar la retirada d’aquests vuit diputats.

¿El Congrés és un bon lloc perquè el PDECat marqui perfil?

J.X. : El PDECat té dues finestres extraordinàries on pot mostrar la seva millor cara de partit posat al dia. Els municipis i el Congrés i el Senat.

C.C. : Cal algú que presenti batalla en defensa d’un règim sancionador contra la morositat, o que liderem la rebaixa de l’IVA cultural...

Implica negociar els pressupostos.

C.C. : Com més esmenes nostres s’aprovin millor. Jugarem en funció de les majories que existeixin o es puguin construir, no tindrem complexos. Anem a jugar un partit i pretenem marcar gols.

I si s’han de marcar amb el PP?

C.C. : No ha de ser un problema construir les majories que permeten que les teves esmenes es converteixin en recursos per a la Generalitat.

J.X. : Es poden construir majories que no passin pel PP. Els pressupostos seran la prova del cotó fluix de C’s, que diuen que defensen els interessos de Catalunya.

¿Posen a prova si C’s pot aconseguir la bandera del peix al cove ?

C.C. : C’s no té projecte real sorgit de la societat, és un invent. Aprovaran uns pressupostos dels quals només han tret la foto. C’s és un bluf i el PP li està prenent el pèl.

S’ha parlat molt de les formes de Rufián a la comissió de l’operació Catalunya. ¿Les formes també són una via per distanciar-se d’ERC?

C.C. : El més important són les responsabilitats de Jorge Fernández Díaz i el seu equip en la trama per construir proves falses i manipular la fiscalia contra dirigents sobiranistes.

J.X. : No estem tan preocupats per si queda molt rodó el tuit com per si som capaços de lligar tots els fils per arribar al fons.

¿Creuen que el màxim responsable de l’operació Catalunya és Rajoy?

C.C. : Pot acabar sent un Watergate per a Rajoy. És difícil d’imaginar que una operació així no tingués el suport de la Moncloa.

El PDECat vol marcar perfil. ¿Tenir candidat a la Generalitat hi ajudaria?

J.X. : Estem en procés de construcció, definint el perfil ideològic... No és moment de parlar d’això.

¿El PDECat té un candidat autonomista a la reserva, com deia David Bonvehí en la gravació filtrada?

C.C. : Estem concentrats en la independència i el dret a decidir. No hi ha variació en aquest punt.

¿Que darrere la gravació hi pugui haver ERC genera més tensió al sobiranisme?

C.C. : Hem d’aspirar a mantenir la unitat, Madrid espera que les nostres febleses no ens deixin avançar. Espero i desitjo que ningú d’ERC hagi fet una tonteria com aquesta.

¿És normal portar les gravacions a la fiscalia, quan l’han menyspreat?

C.C. : S’ha de diferenciar la fiscalia afinada per Fernández Díaz i la bona feina que fan la majoria de fiscals.

Quan el Parlament aprovi la llei de desconnexió, ¿s’acaba la seva feina al Congrés?

C.C. : Mentre hi hagi decisions al Congrés que afectin la vida dels catalans nosaltres seguirem allà.

¿Creuen que l’Estat suspendrà l’autonomia en aquell moment?

C.C. : L’Estat utilitzarà la seva força com ja ha fet. Sense haver hagut d’aplicar l’article 155 de la Constitució el Govern ja està intervingut.

J.X. : El govern espanyol haurà d’anar amb molt de compte. Si juga al set i mig es pot passar, i al segle XXI no es poden adoptar mesures impulsivament com les que pot pensar algun tardofranquista.

Si l’Estat s’excedeix, ¿veuen el PSOE amb una actitud diferent?

J.X. : Estan perduts en les primàries, tot i que hi ha una minoria perifèrica que creu que és una barbaritat que abracin les teories del PP i de C’s.

C.C. : El PSOE ha deixat de tenir una idea d’Espanya alternativa al PP, i això explica el seu declivi. Ja no tenen una idea pròpia d’Espanya.

J.X. : Potser nosaltres no hem tingut prou energia per convidar els socialistes catalanistes a incorporar-se al PDECat. Però ara el PSC està intervingut pel PSOE, que té dret d’ingerència. L’espai del centreesquerra i el socialisme catalanista ha de trobar sintonia al PDECat.