La néta de Carrero Blanco veu "un disbarat" que es demani presó per mofar-se de l'assassinat a Twitter

Lucía Carrero-Blanco, néta del president del Govern franquista Luis Carrero Blanco, assassinat per ETA el 1973, considera un "absolut disbarat" que se sol·liciti una pena de dos anys i mig de presó per a una jove de 21 anys per publicar missatges a Twitter mofant-se del crim.

Encara que deixa clar que li "repugna" que s'intenti fer humor amb un assassinat, afirma que li "fa por una societat en la qual la llibertat d'expressió, per lamentable que sigui, pugui comportar penes de presó", en una carta publicada a 'El País', recollida per Europa Press, amb el títol "Enaltiment del mal gust".

"Jo no sé d'assumptes jurídics, no sé en base a quins articles la fiscalia fa aquesta petició, i si ho fa serà òbviament perquè la llei l'empara. Però, per molt legal que sigui, em sembla un absolut disbarat. No crec que sigui ni proporcionada ni exemplaritzant. Tan sols esborronadora, i no només per a l'acusada, sinó per a tots els que vivim en una democràcia", argumenta en el seu text.

La néta del dirigent franquista es declara "contrària a la violència", ja provingui de "ETA o el GAL, Obama o El Che" i diu que li "horroritza que s'intenti legitimar qualsevol assassinat (inclòs el de Bin Laden, en el seu dia aplaudit pels caps d'Estat de mig món)". Afegeix que li "entristeix que es faci burla d'això", com a ciutadana i potser "una mica més per ser filla d'un pare a qui li van matar al seu".

Segons diu, el que li preocupa és que "un acte de patent mal gust i manca de tota sensibilitat es consideri un crim" i qualifica d'error perillós intentar que la ciutadania sigui respectuosa a força d'amenaces i sancions desmesurades", perquè "la por mai genera respecte, només rancor".



Li inquieta que l'acusada vulgui ser professora

A l'acusada se li imputa un delicte d'humiliació a les víctimes i d'enaltiment del terrorisme, però la néta de Carrero Blanco afirma que a ella aquestes piulades no la humilien "en absolut". Admet que li "fa pena" i li "inquieta una mica" que l'acusada es vulgui dedicar a la docència, però que no té "en absolut la capacitat" d'humiliar-la.

"I crec que, efectivament, hi ha un enaltiment però, com he dit, del mal gust i de la manca de sensibilitat. Confio pel bé de tots en que aquesta petició no prosperi, i que aprenguem d'una vegada a tolerar-se els uns als els altres motivats pel respecte, i no per la por ", conclou en la seva carta.