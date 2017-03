Cassolada improvisada contra la sentència del 9-N

El sobiranisme ha rebut amb indignació la sentència contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. El món polític i les entitats independentistes han carregat contra una sentència que consideren "injusta", però que subratllen que no modificarà els plans del Govern per convocar un referèndum. La indignació també s'ha traslladat a les xarxes socials, on alguns usuaris han decidit convocar de forma espontània una cassolada contra la sentència a les 22h, que ha estat seguida en alguns indrets de Catalunya. Al carrer Diputació de Barcelona s'escoltava així:

Les cassoles també s'han escoltat a Girona.

Durant els propers dies, les entitats sobiranistes informaran sobre quines mobilitzacions impulsen de suport als condemnats pel procés participatiu del 9-N.