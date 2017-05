El grup sobre Catalunya a Westminster acusa Rajoy de violar la llibertat d'expressió portant Forcadell als tribunals

El grup de discussió sobre Catalunya, creat el mes de març al parlament britànic i format per diputats de diferents partits, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per traslladar-li la seva "preocupació" pel que fa al procés contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Els parlamentaris alerten que portar Forcadell als tribunals "simplement per permetre un debat" és una "clara violació del dret democràtic fonamental de la llibertat d'expressió". Per això, exigeixen a Rajoy i al seu govern "que aturin la persecució".



La carta la signen dos diputats del Partit Nacional Escocès, entre ells el promotor del grup de discussió sobre Catalunya, George Kerevan, i Tommy Sheppard. El Partit Nacionalsita Gal·lès també hi dóna suport, a través de Hywel Williams, així com Roger Godsiff, del Partit Laborista, Pauline Latham, del Partit Conservador i Lord Rennard del Partit Liberal-Demòcrata.

El desembre passat, un grup de 15 diputats britànics de diferents partits van impulsar una moció a la Cambra dels Comuns denunciant la possible inhabilitació de Forcadell "per haver permès un debat parlamentari". Una situació "lamentable" que podia establir "un precedent perillós", deia el text, que també es feia ressò de "la velocitat excepcional" amb què es va gestionar el cas.