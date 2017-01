Catalunya acumula una de cada quatre persones processades per corrupció a l'Estat

Entre l'1 de juliol del 2015 i el 30 de setembre del 2016 els tribunals de l'Estat van obrir judici oral o van processar a 1.378 persones relacionades amb delictes de corrupció. Són les dades que aquest dijous ha fet públiques el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que situen Catalunya al capdavant amb 303 persones vinculades principalment a la prevaricació urbanística i administrativa, al tràfic d'influències, al frau, a la malversació, a l'abús de poder per part de funcionaris públics i a la violació de secrets.

Catalunya dobla el nombre de processats respecte a Madrid (147) i Andalusia (153) i encapçala el rànquing com a conseqüència dels casos oberts el tercer trimestre del 2015. En aquells tres mesos, els tribunals catalans van iniciar el processament de 210 persones. Descartant les 273 persones processades per l'Audiència Nacional, que jutja casos d'arreu de l'Estat (el cas Pujol per exemple), el nombre de processats a Catalunya representa el 27% del total estatal. Durant quinze mesos, els tribunals catalans han jutjat o processat una de cada quatre persones vinculades a la corrupció.

Durant aquest període al conjunt de l'Estat s'han iniciat 166 procediments judicials contra la corrupció, dels quals 17 a Catalunya, que ocupa la tercera posició del rànquing, per darrera d'Andalusia (21) i el País Valencià (20). Les dades que ha fet públiques el CGPJ també destaquen que 399 persones han estat condemnades en ferm per delictes de corrupció. A data 1 de gener del 2017, 82 estan a la presó, ja sigui complint una condemna o de forma preventiva. De les 99 sentències dictades pel conjunt de tribunals espanyols en els cinc trimestres estudiats, 72 van ser total o parcialment condemnatòries, és a dir, el 72,7%.

El CGPJ ha presentat aquest dijous el recopilatori de les dades sobre procediments judicials per corrupció. Es tracta del primer recull estadístic d'aquest tipus i permetrà a partir d'ara que la ciutadania pugui consultar les dades de forma oberta. Les dades s'actualitzaran cada tres mesos i recolliran, entre d'altres, el nombre de processats i acusats, els procediments i les sentències dictades. Forma part d'un dels compromisos que l'òrgan va adquirir amb Transparència Internacional el 2014.

"Els nostres jutges estan complint amb la seva missió i no sempre en condicions fàcils", ha explicat el president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, durant la presentació a Madrid. Segons ell, "la realitat deixa sense fonament les crítiques" de politització de la justícia. "El poder judicial es limita a actuar sobre cada cas concret, aplicant únicament la llei, des de la legitimitat que ens brinda l'estat de dret pel qual ens regim", ha subratllat.