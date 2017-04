Ciutadans retorna al PP el govern de Múrcia amb la investidura de Fernando López Miras

La Regió de Múrcia ja té nou president. Ciutadans, el mateix partit que va forçar la dimissió del seu anterior dirigent, Pedro Antonio Sánchez per la seva imputació per pel cas Auditori i en la trama Púnica, li retorna ara el govern al Partit Popular amb l'absenció en la votació que s'ha celebrat aquest dissabte i que dóna el càrrec a Fernando López Miras. L'abstenció de Ciutadans arriba després que el PP complís amb l'exigència d'eliminar els aforaments

López Miras ha assegurat després de la segona sessió del debat d'investidura, en la qual ha estat triat com a president regional gràcies als vots del seu partit, el PP, i a l'abstenció de Ciutadans (Cs) que és un moment "important" que afronta amb "moltes ganes, il·lusió i molta responsabilitat". López Miras, que no ha avançat si farà canvis en el Consell de Govern ni quan serà la seva presa de possessió, ha agraït a tots els murcians el "suport" que van donar al PP en les últimes eleccions i els ha assegurat que es "desvivirà per treballar per ells".

Segons López Miras, els propers dos anys seran de "consens i de reformes", per a això buscarà el suport de Ciutadans perquè "amb ells tenim més coincidències que amb cap altre partit", encara que ha insistit que el seu compromís és amb el milió i mig de murcians "pels quals treballaré dia a dia". Sobre els desqualificatius dels partits de l'oposició que adverteix que el nou president de la Comunitat és un "titella" de l'expresident Pedro Antonio Sánchez, López Miras ha dit no voler entrar en aquests jocs. "Ells es desqualifiquen per si mateixos, la qual cosa els murcians comprovaran. Totes les decisions que prendré seran pensant en la Regió de Múrcia", ha afegit.

Entre els eixos que té en ment el nou president de la Regió, destaca el de r eduir impostos i crear ocupació. "Menys impostos i més ocupació, aquest serà un dels eixos del meu Govern", ha reiterat afegint que durà a terme el projecte del PP i se centrarà també a treballar pel seu partit.

Finalment, ha instat a "ser prudent" sobre parlar del Govern que conformarà i ha assenyalat que es parlarà "més endavant" d'això.