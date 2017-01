Ciutadans avisa a Saénz de Santamaría que "Junqueras no és de fiar"

El portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament, Fernando De Páramo, ha advertit aquest matí a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sánez de Santamaría, que "Puigdemont i Junqueras no són de fiar". Segons De Páramo, " Junqueras demana els diners amb una mà i amb l'altra s'ho gasta per fer el referèndum". Aquesta tarda el vicepresident d'Economia, Oriol Junqueras, es reunirà Mb Sáenz de Santamaría a Barcelona.

De Páramo ha explicat que la seva formació està "a favor del diàleg" però ha assegurat que Junts pel Sí no vol negociar sinó participaria a la Conferència de Presidents que organitza el govern espanyol.

Aquest matí, els advocats del Parlament han comunicat a la Mesa que el Tribunal Constitucional ha anul·lat les ponències conjuntes que van crear Junts pel Sí i la CUP per acordar el redactat de les tres lleis de desconnexió: la de la seguretat social, la de règim jurídic i la d'hisenda. A diferència de les proposicions o propostes de llei, a les ponències conjuntes participen els diferents grups dper acordar un text que després serà sotmès a votació.

El passat 19 de desembre, el Tribunal Constitucional va sentenciar a favor del recurs d'ampara presentat per Ciutadans. El TC considera que la creació d'aquestes ponències va vulnerar els drets dels partits que no hi van voler participar. EL tribunal entén que les ponències conjuntes han de ser compartides per tots els grups de la cambra o per una àmplia majoria.

La sentència del TC no té conseqüències pràctiques ja que les ponències conjuntes ja no funcionen. De les trobades entre les dues formacions independentistes en van sortir dues propostes de llei (la de la seguretat social i la del Codi Tributari) però es van tramitar com dues proposicions de lleis normals.

Tot i així, segons De Páramo, la seva formació decidirà més endavant si denuncia també les lleis que puguin acabar sortint d'aquelles ponències.