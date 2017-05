Compromís demana a Podem que retiri la moció de censura contra Rajoy fins que el PSOE conformi una direcció

Compromís demana al líder de Podem, Pablo Iglesias, que retiri la moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, fins que el PSOE triï la seva nova direcció i els socialistes fan un gest per voler "fer fora Rajoy de la Moncloa". Compromís era l'única formació que havia mostrat el seu suport incondicional a la moció de censura que plantejava Podem.

La formació valenciana té la intenció de fer pública la petició en roda de premsa aquest dijous. Fonts de Compromís han explicat a l'agència Efe que la moció és "absolutament legítima" després que el PP hagi "vulnerat descaradament el principi de separació de poders". Tot i això, aposten per una moció que tingui possibilitats de prosperar, cosa que de moment Podem no ha aconseguit.

Per aconseguir aquests suports, Compromís demana al PSOE i a Podem -Compromís va concórrer juntament amb el partit lila a les eleccions generals- "generositat i intel·ligència" per poder fer realitat l'objectiu de "desbancar el PP" del govern espanyol. De fet, al PSOE li demana "un gest d'estar per la feina i fer fora Rajoy de la Moncloa" i a Podem que, "si es produeix aquest pas" dels socialistes, es plantegin retirar la moció de censura que ja han registrat i que l'aparquin fins que el PSOE tingui "una direcció que treballi per a aquest tema".

La petició de Compromís es produeix després que Podem hagi ofert a Pedro Sánchez retirar la moció de censura si el PSOE en presenta una altra. De totes maneres, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha fixat aquesta setmana la data per debatre la iniciativa: el 13 de juny.

El PP està convençut que la moció no prosperarà

La ministra de Defensa i secretària general del PP, Maria Dolors de Cospedal, creu que la moció no prosperarà i ha criticat que el partit de Pablo Iglesias "necessita protagonisme per sobreviure" i que volen ser els que porten l'espectacle al Parlament espanyol. També ha retret a Podem que digui que el carrer és millor que el Parlament. "S'han presentat a les eleccions igual que la resta i sembla que no els agrada. Continuen mirant cap al carrer. Però el carrer els ha posat al Parlament. Quan arriben al poder, fan el possible perquè la democràcia no funcioni", ha dit.

Sobre la reelecció de Sánchez com a secretari general del PSOE, Cospedal ha atribuït a "un problema de partit i no del secretari general". La ministra espera que Sánchez expliqui quin és el seu full de ruta.