Un presumpte frau a les obres de les Glòries, el Paral·lel i el port de Barcelona

Les detencions de l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives (CDC) i del president del port de Barcelona, Sixte Cambra, obeeixen a la seva suposada implicació en l'adjudicació fraudulenta d'almenys tres obres públiques. En el cas de Vives hauria maniobrat per concedir la construcció dels túnels de la plaça de les Glòries a la UTE formada per les constructores Copisa, Rogasa, Comsa i Benito Arnó i Fills. Per la seva part, l'Autoritat Portuària hauria adjudicat il·legalment la millora del dic est del port a Copisa, Acsa i Arnó. A canvi, l'empresari Xavier Tauler, aleshores director general de Copisa, cessat el 2015, hauria entregat a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona, vinculades a CDC, 165.000 euros en donacions. La tercera de les obres sota sospita, segons han confirmat a l'ARA fonts judicials, és la construcció dels accessos al port de Barcelona, segons informa Montse Riart.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha afegit a la llista de presumptes quatre obres relacionades amb BIMSA, cinc amb les de les Glòries: les obres de l'avinguda Paral·lel, la urbanització del carrer Lucà, el carril bici entre Bac de Roda i Felip II i les obres del passeig Mirador a la carretera de les Aigües, a Collserola. Totes cinc corresponen a l'anterior mandat, segons informa Selena Soro.

L'arranjament dels concursos al port sorgeix de l'examen de les agendes investigades per la Guàrdia Civil a l'extresorer de CDC Andreu Viloca, considerat fins ara el cervell de la trama de comissions il·legals a aquest partit i detingut el 22 d'octubre del 2015. Aquesta agenda i els documents que es van requisar a Tauler, també detingut l'octubre del 2015, recullen els contactes de membres de CDC amb aquest empresari per abordar el concurs del dic est del port de Barcelona.

De l'anàlisi de la documentació de Tauler es desprèn que l'empresari ja coneixia abans de la licitació del concurs l'import de l'obra -40 milions d'euros-. Els investigadors creuen que contactes amb CDC, tant de Tauler com de directius d'altres empreses de la UTE que finalment va ser l'adjudicatària (com Francesc Boixadós, de Comsa), van servir per adjudicar-los l'obra per poc més de 25 milions d'euros. El 28 de març del 2012, l'Autoritat Portuària de Barcelona l'hi va concedir per aquest import: 25.147.993 euros.

Fundacions vinculades a CDC

Fonts de la investigació mantenen que la comissió que la UTE va pagar a canvi d'arreglar l'adjudicació va ser presumptament de 100.000 euros, que van anar a parar a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona, totes dues vinculades a CDC. A l'abril del 2012, Copisa va donar 25.000 euros a cadascuna de les dues fundacions, i al juny d'aquell any va tornar a abonar-los la mateixa quantitat.

La implicació de Vives en el presumpte frau del concurs dels túnels de la plaça de les Glòries està relacionat amb el seu antic càrrec de tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme durant el mandat de Xavier Trias a l'Ajuntament, així com amb el seu càrrec de president d'Infraestructures Municipals, SA, l'empresa del consistori que va encarregar els treballs.

Els investigadors creuen que Vives va decidir que, a canvi de comissions per a CDC, aquesta obra s'adjudiqués a una UTE completament incapacitada per executar-la, sempre segons les fonts de la investigació. L'acord és el que estaria darrere dels enormes retards en la finalització i en el desviament del pressupost, que s'ha elevat més d'un 50% des que es van iniciar les obres.

En la documentació requisada a Tauler (exdirector de Copisa) l'octubre del 2014 es recull almenys una trobada amb Vives per abordar la qüestió dels túnels. Aquests papers també demostrarien que l'empresari coneixia que seria l'adjudicatari abans que s'acabés el concurs. L'adjudicació presumptament fraudulenta a aquestes empreses es va produir el 26 de febrer del 2015, però Tauler ja sabia que guanyarien el concurs el desembre de l'any anterior. Per aconseguir guanyar l'adjudicació, segons els investigadors, l'empresa va donar en dues tandes un total de 65.000 euros a CatDem, una el 22 de desembre del 2014 i l'altra el 15 de gener del 2015. La UTE que va aparèixer en els papers de l'empresari, a la qual va sumar-se la constructora Rogasa, va ser l'adjudicatària.