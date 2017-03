El raper mallorquí condemnat a presó per les seves lletres rep el suport de JxSí, la CUP i CSQP al Parlament

El jove de 23 anys, raper mallorquí, que ha estat condemnat a tres anys i mig any de presó per injúries a la Corona ha rebut aquest dimecres el suport de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot al Parlament. En una roda de premsa conjunta amb els diputats de la comissió de justícia, han condemnat la "repressió jurídica" de l'estat espanyol contra músics i artistes.

El raper Valtonyc, condemnat a 3 anys i mig de presó per les lletres de les seves cançonsValtonyc ha demanat "solidaritat" per evitar la seva entrada a presó en cas que es demanin mesures cautelars. "Per aturar la repressió, la solidaritat és la millor arma", ha asseverat acompanyat de la diputada d'Anna Gabriel (CUP), Gerard Gómez del Moral (Junts pel Sí) i Joan Giné (CSQP) a més del cantautor i diputat de Junts pel Sí Lluís Llach.

"Qualsevol persona ha de poder dir el que vulgui sense haver de pagar una multa ni entrar a la presó", ha defensat el raper mallorquí asseverant que està disposat a arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. L'Audiència Nacional l'ha condemnat per injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces de mort.

La CUP ha anunciat actes de suport i concerts per visualitzar la "cadena repressiva" de l'estat espanyol contra els artistes i músics. També estan en converses amb la resta de grups parlamentaris per fer una moció de suport.