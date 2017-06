La direcció de Podem avança que "no pot donar l'esquena" al referèndum perquè respon a un "clam majoritari"

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha avançat avui que no poden "girar l'esquena al clam majoritari pel dret a decidir" i que participaran al referèndum sigui o no vinculant. Un anunci que es produeix quan les bases estan discutint si avalen o no la consulta i molts dels cercles s'estan pronunciant en contra de participar-hi si el referèndum no és acordat amb l'Estat.

"Podem Catalunya no mirarà cap a un altre costat i participarem perquè una àmplia majoria de la població vol decidir el seu futur". Dante ha anat més enllà i ha remarcat que "el seu caràcter vinculant vindrà determinat per la participació de la gent i no perquè el Govern ho digui".

Tot i reafirmar la seva aposta per un Estat plurinacional, davant la negativa del govern espanyol a negociar, el màxim representant de la formació de l'esquerra alternativa ha deixat clar que "sempre hem apostat per ser donar suport a les mobilitzacions i mai estarem en contra de cap procés participatiu".

Catalunya Sí que es Pot ( CSQP), per la seva banda, vol concreció amb el referèndum després de l'anunci avui de la data i de la pregunta per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha tornar a reclamar avui garanties perquè la consulta sigui efectiva. Unes garanties que passen perquè el referèndum gaudeixi de reconeixement internacional, apel·li a la majoria de la ciutadania i que tingui efectes jurídics.

En aquest sentit, Coscubiela ha afirmat que "no s'ha produït la convocatòria del referèndum, tot continua en la més absoluta foscor". El dirigent ha exigit al Govern "que presenti la norma que ha de donar cobertura al referèndum i compleixi la resolució aprovada el 6 d'octubre al Parlament sobre el referèndum, que no maregi la perdiu i presenti la norma que garanteixi la resolució del 6 d'octubre". El dirigent ecosocialista ha remarcat que "estem en temps de descompte, a menys de quatre mesos a cap lloc del món s'ha fet un referèndum sense tenir aquesta norma".

"Fa salta saber el marc legal, el cens electoral, l'administració electoral independent que organitzarà el referèndum, les condicions de la campanya, els col·legis electorals, si els funcionaris tindran garantits els seus drets, falta saber-ho tot" ha sentenciat, que ha definit l'anunci com "un acte publicitari". "Sense això tot és fum" ha afegit.

"Saber la data i la pregunta és molt important, però la casa s'ha de construir pels fonaments i no per la teulada i avui el Govern ens ha dit el color de la ximeneia, però primer cal aprovar la norma que dóna cobertura al referèndum i no és un aspecte formal, és l'essència" ha reiterat. No ha donat validesa a la discreció del Govern per evitar la impugnació de l'Estat: "L'actitud bel·ligerant del govern espanyol no pot ser excusa per devaluar la qualitat democràtica d'aquest referèndum negant informació bàsica a la ciutadania".

De la seva banda, Ada Colau també hi ha volgut dir la seva i a través de Twitter ha assegurat que el seu espai continuarà "treballant per fer possible" el referèndum. En la línia del que defensen els comuns, l'alcaldessa de Barcelona ha demanat que sigui "amb garanties".