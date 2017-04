Coscubiela: "Podem fer un referèndum contra l'Estat però no contra els criteris de la Comissió de Venècia"

La proposta per demanar que la Comissió de Venècia inercedeixi en el referèndum català ja està per escrit. CSQP l'ha presentat aquest divendres, un dia després que el seu portaveu, Joan Coscubiela, li demanés al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, a l'hemicicle del Parlament. Coscubiela ha remarcat que la voluntat dels comuns és "internacionalitzar la solució al conflicte amb l'Estat".

Per fer-ho, l'aval internacional és "imprescindible". " El referèndum es pot fer amb l'oposició del govern espanyol si disposem de suport internacional, pero suposo que tothom acceptarà que és dificil que es pugui fer i tingui garanties si es fa contra l'Estat i sense tenir l'aval internacional o tenint una posició contrària de la Comissió de Venècia", ha indicat.

La moció que es votarà d'aquí a dues setmanes al Parlament, recull els deu punts principals del codi de bones pràctiques sobre els referèndums aprovat el 2006. "El Govern ja ha dit públicament que els complirà, així que estem convençuts que serà així. Ara només cal que presentin la llei, la setmana que ve, i demanin l'aval i assessorament de la Comissió de Venècia", ha insistit Coscubiela.

Entre d'altres, es recorda que el termini previ mínim entre l'aprovació o modificació de la normativa del referèndum i la data de la seva celebració és d'un any. Fet pel qual seria impossible complir amb la data del setembre que s'ha marcat el Govern. "Si la Comissió de Venècia ens diu que s'ha de fer algun ajustament a la proposta inicial, el fem. És millor fer el referèndum garantint l'aval internacional", ha destacat Coscubiela, que no ha volgut responsabilitzar CSQP sinó el Govern del fet que encara no hagi començat a comptar l'any de marge necessari, segons el Consell d'Europa, per aprovar la llei de referèndum i convocar-lo. "És possible que algunes de les condicions s'hagin d'ajustar, per exemple a nivell temporal, però això no hagués passat si JxSí hagués presentat ja la llei de règim jurídic català", ha afegit.

Un altre dels requisits és "complir amb el sistema legal en la seva totalitat". "Clar que la Comissió de Venècia reclama que es compleixi la llei. Algú pensa que es pot aribar a convocar un referèndum fora del dret?", ha subratllat el portaveu de la confluència d'esquerres. Aquest dijous, Junqueras demanava als comuns que no els hi posessin condicions "inassumibles" mentre el govern espanyol mantingui el bloqueig al referèndum. L'oposició de l'Estat és, precisament, el motiu que argumenta JxSí per mantenir amagada la llei de transitorietat jurídica. En el moment que la faci pública, el Govern és conscient que el Tribunal Constitucional la suspendrà.

Coscubiela considera que la llei de transitorietat jurídica es pot presentar sense interferència del TC. No cal que comenci la tramitació parlamentària -explica- perquè la ciutadania la conegui i es pugui demanar "l'aval i l'assessorament" de la Comissió de Venècia. Segons ell, no hi ha excusa per justificar que el Govern no busqui l'aval internacional al referèndum. " No m'entra al cap que el Govern digui que no recorrerà a Venècia perquè la seva proposta no reuneix els requisits del codi de bones pràctiques", ha recalcat.

Qui pot accedir a la Comissió de Venècia?

Pel que fa a la impossibilitat del Govern i del Parlament d'accedir directament a la Comissió de Venècia, Coscubiela ha proposat que el document es vehiculi a través de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa o del Comitè de Regions, on hi ha diversos representants catalans. El portaveu de CSQP ha subratllat que no cal que la majoria dels membres d'aquests organismes acordin presentar el document, sinó que les propostes es vehiculen a través dels comitès de monitoratge, que decideixen quines eleven a la Comissió. "Fa poc hem tingut el dictamen sobre la reforma de la llei del TC i, com es poden imaginar, no el va demanar el govern espanyol", ha apuntat.

La imparcialitat de l'òrgan que impulsi el referèndum, la igualtat d'oportunitats entre els defensors de totes les opcions de la consulta i la igualtat de tracte dels mitjans de comunicació són altres dels requisits que fixa el codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia.

Mobilitzacions unitàries

La moció de CSQP té només dos punts. El primer busca garantir l'aval internacional al referèndum instant el Govern a portar la llei de desconnexió a la Comissió de Venècia. El segon, referma el seu compromís amb el Pacte Nacional pe Referèndum i dona suport a les mobilitzacions de caràcter unitari que pugui convocar en els propers mesos.

El PDECat demana unitat a Coscubiela

En roda de premsa a Barcelona, el portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha reclamat unitat d’acció al grup parlamentari de CSQP per aconseguir el referèndum. L’endemà que Coscubiela vinculés el suport de CSQP al referèndum unilateral a un aval previ de la Comissió de Venècia, Campuzano ha considerat que tots els partits catalanistes "han de remar en la mateixa direcció que la majoria de forces sobiranistes".