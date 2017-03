La Crida per Lleida 'obeeix' Àngel Ros i retira una placa franquista "agafant escala i tornavís"

La Crida per Lleida – CUP ha recollit la "invitació" de l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros, d'''agafar l'escala i el tornavís'' i han retirat una placa franquista del Ministerio de la Vivienda amb el jou i les llances d'un edifici del centre històric de la ciutat. La formació de l'esquerra independentista ha volgut respondre de forma simbòlica Ros, que en una entrevista dilluns a La Xarxa proposava aquesta solució literal per retirar les plaques a aquells a qui els hi fan nosa.

El portaveu de la Crida, Pau Juvillà, ha criticat Ros després que ahir afirmés que la Paeria no preveu destinar cap partida pressupostària per eliminar les més de 300 plaques que hi ha repartides per la ciutat. Juvillà ha qualificat '' d'hipòcrita'' que Ros faci aquestes declaracions mentre porta a judici a tres joves del col·lectiu Arran per retirar plaques de carrers franquistes a Lleida.

Per al portaveu, la retirada d'aquesta simbologia és una qüestió " d'higiene democràtica" i ha carregat contra l'actitud de l'alcalde per no responsabilitzar-se de la ''neteja del feixisme''. Malgrat Ros considera que aquesta "neteja" ja es va dur a terme als anys 80 a la ciutat, segons la plataforma de Lleida lliure queden encara prop d'una desena de carrers amb n oms de personalitats vinculades al franquisme.

La retirada de totes les plaques franquistes d'habitatge conservades en molts edificis construïts durant la dictadura va iniciar-se a Barcelona el passat dijous. Nou Barris i Gràcia són els dos districtes que han iniciat la retirada, després d'elaborar un cens i enviar cartes a totes les comunitats de veïns perquè hi donessin el seu permís. El consistori barceloní sí que es farà càrrec de totes les despeses.